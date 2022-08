lo spettacolo il 26 agosto all'anfiteatro della cittadina

Il divertentissimo spettacolo gratuito di cabaret di Sasà Salvaggio “I love Sicilia” farà tappa all’Anfiteatro di Ventimiglia di Sicilia venerdi 26 agosto alle ore 21.30.

In scena 20 anni di carriera teatrale

Dopo il successo al Teatro al Massimo di Palermo, al Teatro Metropolitan di Catania ed al Salone Margherita di Roma, il comico siciliano, famoso per le sue numerosissime apparizioni televisive su Rai e Mediaset, porta in scena il meglio di venti anni di carriera teatrale in Italia e nel mondo.

Il grande amore di Sasà Salvaggio per la Sicilia

Un vero spaccato delle virtù e dei vizi della gente sicula, immortalata in scene quotidiane attraverso le quali il bravissimo attore, milanese di nascita ma trasferitosi a Palermo a soli sei anni, riesce a manifestare il grande amore che lo lega alla sua terra.

Il racconto di un’altra Sicilia

Un racconto vivo e colorato di un’altra Sicilia, diversa da quella dipinta nell’immaginario collettivo, attraverso le caratteristiche del suo popolo, dunque, che divertirà in maniera educata e raffinata il pubblico presente.

Tra le novità un monologo sul cibo, dove Sasà analizza e spiega come si comportano gli italiani a tavola.

La cultura e il divertimento per la ripartenza sociale ed economica

“L’ironia e il talento di Sasà Salvaggio conclude il cartellone artistico di Ventimiglia – dice il sindaco Antonio Rini. Abbiamo realizzato un ricchissimo programma che ha visto la cultura e il divertimento come “locomotiva” per la ripartenza sociale ed economica del paese. Ventimiglia ha un grande privilegio: il suo “gioiello” totalmente ristrutturato in ogni sua parte, l’Anfiteatro Comunale. Una imponente struttura che consente la realizzazione di eventi di livello e in sicurezza per accogliere 1200 persone in sicurezza”.

La vocazione artistica di Ventimiglia di Sicilia

“Non è un caso -conclude il sindaco Antonio Rini -che i grandi protagonisti dell’arte e dello spettacolo scelgano il nostro Comune come location ideale per i propri tour estivi. Ventimiglia conferma la sua vocazione artistica e l’impegno per la costruzione di una leadership culturale sul territorio. Ancora una volta, offriamo al pubblico spettacoli d’autore, totalmente gratuiti. Il nostro programma estivo continua nel segno delle eccellenze siciliane e dei suoi talenti. Un riconoscimento importante che dimostra le potenzialità di questo comune che grazie alla nostra Amministrazione apprezza e viene apprezzato da realtà nazionali”.