Lo dice Confimprese Palermo

“La prossima chiusura del punto vendita all’interno del centro commerciale Forum di Scarpe & Scarpe per fine contratto ed il mancato rinnovo del contratto da parte della società proprietaria del centro commerciale, Multi Veste Italy 4, non è legittima. Nel senso che se Scarpe & Scarpe ha la volontà di proseguire nell’attività nel punto vendita, non c’è motivo di interromperla poiché non ci sono i presupposti di legge per procedere alla chiusura da parte di MVI4, poiché Scarpe & Scarpe ha diritto a continuare l’attività per almeno altri 7 anni”. E’ quanto afferma il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice.

La lettera

Il rappresentante dell’organizzazione di categoria ha scritto al presidente del consiglio di amministrazione di Scarpe & Scarpe Fabio Pampani, all’amministratore delegato Marcello Pace ed ai responsabili sindacali di Filcams, Uiltucs e Fisascat. Ad essere sollevato nel merito la possibile chiusura del punto vendita del centro commerciale Forum e di altri punti vendita che si trovassero nella stessa situazione. La lettera è stata inviata per conoscenza al sindaco di Palermo Roberto Lagalla ed all’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo.

Perdita ingiustificata di posti lavoro

“Nell’attuale difficile situazione economica – dice Felice – la perdita ingiustificata di posti di lavoro e la presenza di un marchio oramai ‘familiare’ ai cittadini e consumatori siciliani rappresenta un sacrificio che questa città e questa regione non possono consentirsi”.

La vicenda partita nella scorsa primavera

Tutto ebbe inizio nel maggio scorso quando la Multi Veste Italy 4 srl, proprietaria delle unità immobiliari del Forum, secondo quanto riferito ai sindacati da Scarpe&Scarpe, aveva comunicato la volontà di non rinnovare il contratto d’affitto a partire dall’1 agosto. L’idea era quella di destinare lo spazio ad altre attività. Il 17 maggio scorso l’azienda Scarpe &Scarpe, in concordato omologato, aveva così comunicato “la necessità” di procedere alla chiusura della propria unità produttiva. I licenziamenti sarebbero dovuti ricadere tra i lavoratori dei due negozi presenti all’interno di Forum e Conca D’Oro. La situazione però sembrò rientrare poco dopo, con la marcia indietro da parte di Scarpe&Scarpe. In pratica ritirò i licenziamenti perché la Multi Veste aveva prorogato l’affitto dei locali fino al 31 dicembre. Ora però il problema si sta riproponendo.