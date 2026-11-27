“Diamo una risposta concreta a migliaia di dipendenti regionali che aspettavano da tempo questo riconoscimento”. Con queste parole l’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali, Francesca Garigliano, ha commentato la pubblicazione delle graduatorie definitive delle Progressioni economiche orizzontali (Peo), un traguardo atteso da anni nei corridoi degli uffici della Regione.

Chi riguarda il provvedimento

La procedura appena conclusa coinvolge tutto il personale che ha maturato i requisiti previsti, abbracciando sia i dipendenti del ruolo unico regionale sia gli appartenenti al Corpo forestale della Regione Siciliana. Nello specifico, gli scatti economici riguardano i lavoratori inquadrati nelle aree dei coadiutori, degli assistenti e dei funzionari.

Le tappe di un percorso lungo oltre un anno

La pubblicazione dei decreti definitivi chiude un iter complesso avviato ufficialmente nel settembre del 2025, con la firma definitiva del Contratto collettivo regionale integrativo (CCRI) tra l’Aran Sicilia e le sigle sindacali, che ha sbloccato i cosiddetti “differenziali stipendiali” con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2024. A fine dicembre 2025 il Dipartimento della Funzione pubblica aveva poi emanato gli avvisi di selezione per le tre aree, concedendo ai lavoratori tempo fino alla fine di febbraio 2026 per presentare le istanze. Dopo la fase istruttoria e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie lo scorso giugno, gli uffici hanno esaminato le richieste di riesame fino ad arrivare all’approvazione degli elenchi definitivi.

La valorizzazione del personale e il dialogo con i sindacati

Secondo l’esponente della giunta regionale, il riconoscimento economico va di pari passo con l’efficientamento della macchina burocratica isolana. “Una pubblica amministrazione efficiente si costruisce partendo dalle persone – ha spiegato Garigliano – Riconoscere l’impegno e la crescita professionale dei dipendenti è un dovere delle istituzioni e anche una leva per migliorare i servizi ai cittadini e agli enti del territorio. È un percorso che il governo regionale ha voluto portare a termine con determinazione”.

Nel suo intervento, l’assessore ha voluto rivolgere un ringraziamento al dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale per il lavoro istruttorio svolto, oltre che alle organizzazioni sindacali “per il confronto leale e costante che ha accompagnato tutta la procedura”.

In chiusura, Garigliano ha tracciato la rotta per i prossimi mesi: “Questo non è un punto d’arrivo. Continueremo a lavorare per un’amministrazione regionale più moderna, capace di valorizzare le proprie competenze e di attrarne di nuove”.