incontro a Messina su salute e sicurezza

Continuano gli incontri che fanno parte della “volata finale” della campagna elettorale del candidato alla presidenza della Regione, Renato Schifani, osannato ieri dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco allestito a Palermo in cui si sono anche verificate alcune contestazioni con conseguenti cariche della polizia. Uno degli incontri che Schifani ha in programma è a Messina e si parlerà di salute e sicurezza.

Sicurezza e sanità, se ne parla a Messina

Nel dettaglio, “I diritti del cittadino: dalla salute alla sicurezza” è il tema dell’incontro che si svolgerà domani giovedì 22, alle 15,30, all’Hotel Royal di Messina. Oltre a Renato Schifani, candidato della coalizione di centrodestra alla Presidenza della Regione, ci saranno anche Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars e candidata all’Assemblea regionale siciliana, Ella Bucalo, deputata nazionale e candidata al Senato di Fdi, Maurizio Leo e Ciccio Rizzo, candidati alla Camera dei deputati di Fdi.

Meloni a Palermo tira la volata a Schifani

“Renato Schifani è una persona di grande esperienza e capacità per continuare il lavoro fatto da Nello Musumeci. Sono stata fiera, sostenendo il governo, di vedere una Sicilia, che eravamo abituati a conoscere per i dati negativi, che in questi ultimi cinque anni su diversi temi si è trovata ai primi posti in classifica nell’apertura dei cantieri, nella lotta al Covid, nel sostegno alle attività produttive”. Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, parlando dal palco della convention del partito a Palermo in chiusura della campagna elettorale. “Renato Schifani è l’unico candidato del centrodestra”, ha ribadito.

“Centrodestra è unito sulla mia candidatura”

” Il popolo del Centrodestra è unito sulla mia candidatura vista come capacità di sintesi di una realtà politica che quando si presenta unita è vincente”. Lo ha detto il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana, Renato Schifani, ospite dell’assemblea degli autonomisti popolari, a Catania. Schifani non scarta l’ipotesi di eventuali riconferme di assessori uscenti della giunta di Nello Musumeci, nei confronti della quale più volte l’ex presidente del Senato ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto: “Non mi sento di escludere nulla, individuerò figure competenti in ogni settore, ma per adesso sono concentrato sulla campagna elettorale e voglio illustrare ai siciliani il mio programma e le mie idee, cosa faremo una volta eletti.