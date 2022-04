ricco calendario di appuntamenti, in programma anche la festa del disco

Weekend lungo in occasione della Festa della Liberazione al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18 a Palermo) da venerdì 22 a lunedì 25 aprile con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, musica e spettacoli.

La grande festa gastronomica di “Scinni” fino a lunedì, degustazioni e show cooking

Si comincia venerdì alle 20.00 con la grande festa gastronomica di “Scinni” (fino a lunedì) presentata e coordinata da Katiuska Falbo e Francesco Caravello, che riunisce le aziende del territorio siciliano (pasta fresca, pizza, birra, formaggi) per uno spazio tra degustazioni e promozione dei prodotti. Durante le quattro giornate sono previsti show cooking, spettacoli teatrali e concerti. Per il programma completo: https://www.facebook.com/events/1015125309417669. Ingresso libero. Ticket per le degustazioni.

Il “Record store day”

Sabato 23 e domenica 24 arriva il “Record store day” (a cura di associazione Transea, Bolazzi, ModCafè e ModWear) con una grande esposizione e vendita di dischi e vinili e dj set tutto il giorno per la Festa del Disco celebrata in tutto il mondo.

Presenti espositori di oggetti vintage e artigianato

Sia sabato che domenica saranno presenti alcuni espositori (oggetti e abiti vintage e artigianato) che in questi mesi hanno partecipato al “Camden market”.

La vasta area kids per i bambini ed i laboratori creativi

Per i bimbi possibilità di giocare nell’area kids con il parco giochi (gratuito e non accessibile in caso di eventi privati), partecipare sabato alle attività sportive di Rugbytots o ai laboratori creativi (a cura di CreartEventi) dalle 10.00 alle 18.00 sia sabato che domenica.

Il Mercato dei contadini

Sabato dalle 9.00 alle 14.00 appuntamento con il Mercato dei contadini per la spesa di prodotti a chilometro 0 e bio.

Ingresso libero. Saranno rispettate le normative anti Covid 19 vigenti. Info: 389 1335731 o https://www.facebook.com/parcovillafilippina

Grande successo di pubblico la scorsa edizione della manifestazione

“Scinni” ha avuto luogo, sempre al Parco Villa Filippina, nello scorso mese di luglio, con l’edizione precedente che ha riscontrato grande successo di pubblico.

Una festa in piena regola. Buon cibo e incontri per celebrare le eccellenze del territorio siciliano ma non solo.

Un successo che certamente verrà replicato dal 22 al 25 aprile con tanti interessanti appuntamenti, ai quali si aggiungono gli spettacoli teatrali, i concerti e la tanto attesa Festa del Disco, celebrata dunque anche a Palermo.

A Villa Filippina, nel corso della manifestazione, saranno presenti anche gli stand di BlogSicilia e Insicilia.com.