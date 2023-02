Vigili del fuoco impegnati sino all’alba

Notte difficile quella appena trascorsa per i vigili del fuoco nel Palermitano, impegnati per una serie di incendi coincisi con il primo scirocco dell’anno. Fuoco e fiamme in diverse zone del territorio tra le Madonie e i territori a ridosso del capoluogo. Non solo vegetazione andata in fumo ma anche fiamme appiccate a discariche di rifiuti.

La vegetazione

Gli incendi, caratterizzati dallo scirocco, questa notte hanno interessato le zone di Trabia, Scillato, Castelbuono e Termini Imerese. Ovunque il fuoco si è sviluppato tra bordo strada e le aree più montuose. I primi interventi dei pompieri si sono registrati già ieri poco dopo le 21 e solo all’alba si sono completati. E’ ipotizzabile che i roghi siano stati innescati da qualcuno che voleva disfarsi delle sterpaglie del proprio terreno non riuscendo più a controllare le fiamme. Non è da escludere nemmeno il raid di qualche piromane. Per gli incendi nati a bordo strada possibile qualche mozzicone di sigaretta lanciato incautamente dal finestrino dell’auto. Questa mattina poi altri roghi: uno a Cefalù in contrada Ferla e l’altro ad Altofonte. In entrambi i casi si è trattato di situazioni di piccola entità.

Incendi ai rifiuti

La notte è stata caratterizzata anche da incendi ai rifiuti. La zona colpita maggiormente quella del quartiere Zen 2 di Palermo. Diversi i roghi appiccati a cassonetti e cumuli di spazzatura abbandonata per strada. Una notte complicata a cui hanno fatto fronte i vigili del fuoco. Un lavoro incessante il loro che è stato provvidenziale anche per evitare che le fiamme potessero divorare ettari di vegetazione. Un po’ ovunque i roghi sono stati tenuti sotto controllo e non hanno interessato abitazioni o aziende.

Le previsioni

Anche oggi potrebbero esserci ulteriori rischi di incendi. Infatti persisteranno in Sicilia le temperature “calde”, considerate il periodo della stagione invernale. Valori massimi sempre oltre la media stagionale nell’Isola. Temperature previste tra i 15 ed i 23 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 17 a Catania, 15 ad Enna, 16 a Messina, 23 a Palermo, 17 a Ragusa, 19 a Siracusa, 22 a Trapani.

