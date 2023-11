Incidente di fronte al penitenziario e traffico in tilt

Scontro frontale tra due auto a Palermo questa mattina nei pressi del carcere dell’Ucciardone con due feriti. L’incidente stradale ha soprattutto causato un vero e proprio ingorgo per via della carreggiata semi occupata dai veicoli. Ad impattare una Fiat 600 e una Marcedes.

Due feriti

In due sono rimasti feriti in seguito all’impatto trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale. Sul posto la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica. Il traffico è defluito lentamente in zona sino a che non si è riusciti a sgomberare del tutto la carreggiata. Auto incolonnate su entrambe le carreggiate: fino a via Sampolo e via Duca della Verdura da una parte, e via Crispi dall’altra.

Grave incidente tre giorni fa

Sempre a Palermo si è verificato appena tre giorni fa un altro grave incidente stradale . Due giovani sono rimasti feriti in uno scontro tra due vetture avvenuto all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio. Il più grave dei due, un 26enne, trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia e ricoverato al Trauma Center. Per estrarlo dalla macchina è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno affidato il ferito ai sanitari del 118. In codice giallo è stata trasportata una ragazza di 34 anni. Anche lei ricoverata all’ospedale di Villa Sofia.

Altro incidente fra le gallerie di Isola

Sempre domenica si verificò un altro incidente all’alba lungo l’autostrada A29 alle porte di Palermo, due le persone rimaste seriamente ferite in uno scontro tra più auto. E’ accaduto tra le due gallerie tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine. Immediati i soccorsi, necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori dall’abitacolo i feriti. L’impatto avvenne in direzione Palermo tra tre auto. Sul posto ambulanze del 118 e pattuglie della polizia stradale per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi.

