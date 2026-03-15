Allerta meteo arancione per domani nell’area orientale dell’Isola. il maltempo che oggi ha causato lo stop alla gara podistica per famiglie Strapapà a Palermo, ora si sposta nella Sicilia orientale dove si abbatterà con maggiore forza.

Arriva il ciclone Jolina

Il bollettino diffuso nel pomeriggio dalla Protezione civile parla di rischio idrogeologico ed idraulico per la Sicilia Orientale con conseguente allerta è di colore arancione. L’allerta diventa gialla invece nelle zone centrali dell’isola e scende a verde nella fascia occidentale dove oggi è stata gialla.

Secondo le previsioni, il ciclone Jolina porterà diffuse precipitazioni e forti temporali che dovrebbero colpire soprattutto la fascia ionica esattamente nella stessa area già colpita a gennaio dal ciclone Harry.

Il nuovo ciclone porterà temporali forti e persistenti a cominciare dalla tarda mattina di domani nell’area tirrenica e Jonica. I temporali si manifesteranno attraverso fenomeni caratterizzato da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed elevata attività elettrica. Non dovrebbero, invece, verificarsi mareggiate della medesima intensità del ciclone Harry anche se mareggiate ne sono comunque attese.

Scuole chiuse da Catania al Siracusano passando per il Messinese

Così scattano i provvedimenti di chiusura delle scuole in molte città. In considerazione del bollettino Meteo diramato nel pomeriggio dalla protezione civile regionale, Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani 16 marzo 2026 nelle scuole del territorio comunale di Catania dove, pertanto, non ci saranno lezioni. Rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.

Provvedimenti analoghi erano stati assunti già nel Siracusano e in particolare e in particolare nel capoluogo Siracusa ma anche a Floridia, Solarino e Palazzolo Acreide.

Ad aprire la serie di provvedimneti di chiusura delle scuole erano stati i comuni del Messinese e in particolare: Taormina, Milazzo, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola, Mongiuffi Melia, Forza d’Agró, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Limina, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Alì, Scaletta Zanclea, Gaggi, San Filippo del Mela.