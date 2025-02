Gli agenti di polizia di Stato nella serata di San Valentino hanno sospeso una serata danzante in un locale in contro a Palermo non autorizzata. E’ stata accertata anche la presenza di un buttafuori abusivo, perché non risultava iscritto all’albo è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.666 euro. il titolare dell’esercizio commerciale è denunciato per serata danzante abusiva.

Nel corso dei controlli in tre pub alla Vucciria sono state riscontrate irregolarità sull’emissione degli scontrini fiscali e sono scattate sanzioni per 6000 euro. Nel corso dei controlli sono state identificate 783 persone, controllati 65 veicoli ed elevate 21 sanzioni al codice della strada, 2 sequestri amministrativi, 2 patenti e 2 carte di circolazione ritirate. Un automobilista è stato inoltre indagato e la patente ritirata poiché risultato positivo al controllo con l’etilometro. L’ammontare complessivo delle sanzioni è superiore a 17.519 euro.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza ed in ottica di sicurezza integrata, hanno garantito, anche nel corso di questo week end, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina ed i centri di aggregazione giovanili, con particolare riferimento alle aree di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza Sant’Anna, di piazza San Domenico, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Il protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, è volto ad affermare la presenza dello Stato in quei quartieri segnati da degrado e criminalità, rendendo, al contempo, il senso e la percezione della sicurezza nelle comunità che vi abitano.

L’attività, che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine ed è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, come il contrasto allo spaccio di droga, alla somministrazione abusiva di alcolici e frequentazione di soggetti dediti al malaffare, al disturbo del sonno e della quiete dei residenti, al malcostume, alla rissosità ed ai reati in genere, ha riguardato il quartiere “Vucciria”.