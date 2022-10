La kermesse comprende in tutto 9 concerti dal titolo “Exultate, Jubilate”

Monreale si prepara alla 64° edizione della rassegna di Musica Sacra, illustrata questa mattina alla stampa, al palazzo arcivescovile, dal commissario straordinario della Foss (fondazione orchestra sinfonica siciliana) Nicola Tarantino, dalla direttrice artistica Gianna Fratta, dal sovrintendente Francesco Di Mauro, dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, dall’arciprete della cattedrale Nicola Gaglio e dal capo di gabinetto dell’assessore regionale al Turismo Marcello Giacone. Presente anche il presidente del consiglio comunale e neo deputato regionale Marco Intravaia. I concerti inizieranno il 15 ottobre e si concluderanno il 23, nella splendida cornice del duomo di Monreale, alle ore 21.

L’apertura della kermesse

“Exultate, jubilate”, il titolo tratto dall’omonimo brano che apre la kermesse, con due capolavori di Wolfgang Amadeus Mozart, il mottetto per soprano e orchestra “Exultate, jubilate” e il “Requiem in re minore per soli, coro e orchestra KV 626”. Il concerto è il risultato della collaborazione con il teatro Massimo di Palermo: l’Orchestra Sinfonica, diretta da Matthew Halls, si avvarrà del coro del Teatro Massimo di Palermo.

L’esibizione con strumenti originali

Fra gli appuntamenti da segnalare, il 16 ottobre, “Ai guardi tuoi”, con protagonista l’Accademia dell’Annunciata che si esibirà con strumenti originali. Venerdì 21 ottobre, Sacrarmonia, durante il quale Antonella Ruggiero affiancherà un quintetto dell’Orchestra Sinfonica. La rassegna si concluderà domenica 23 ottobre con il grande concerto sinfonico “Impressioni mistiche”.

Nove concerti in tutto

“Una Settimana – ha spiegato Gianna Fratta – che è un po’ più lunga dal punto di vista temporale, perché prevede nove concerti. Si tratta di una delle rassegne più longeve d’Europa, grazie all’apertura della Curia siamo riusciti a realizzare un cartellone di musica sacra in senso lato, dove senz’altro domina la sacralità ma non necessariamente liturgica”. Tarantino ha osservato che la Settimana si conferma in grado di attrarre nomi di grandi artisti nello scenario nazionale ed internazionale.

“La Musica Sacra – ha detto il sindaco Arcidiacono – rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra città, un evento prestigioso nel panorama musicale internazionale”. “Prosegue – ha detto Intravaia – quel processo di internazionalizzazione avviato qualche anno fa. La Regione ha creduto e promosso la rassegna quale opportunità per destagionalizzare i flussi turistici”. L’ingresso è gratuito con prenotazione sulla piattaforma eventbrite www.evenbrite.it/b/italy-monreale-music-religiousspiritual/.