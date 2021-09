La prima produzione di ottobre tra Palermo e Marsala

Musiche di Debussy, Ravel, Martin e Mozart inaugureranno il mese di ottobre della Foss, la fondazione dell’orchestra sinfonica siciliana, in attesa dell’avvio della nuova stagione 2021/22, già presentata e della quale è in corso la campagna abbonamenti. Un direttore d’eccezione, Alexander Mayer (nella foto), dirigerà l’orchestra Sinfonica Siciliana per questa produzione in scena sabato 2 ottobre al teatro Impero di Marsala alle ore 21 e domenica 3 al teatro Politeama a Palermo alle ore 18.

Ispirato al poema di Mallarmè

Il poema sinfonico di Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune apre il concerto. Ispirato al poema di Mallarmé, è considerato uno dei capolavori dell’impressionismo musicale. Si prosegue con Le tombeau de Couperin di Ra-vel, una suite per orchestra che riprende un lavoro pianistico precedente del compositore francese. Segue l’Ouverture en hommage à Mozart di Martin, un vero e proprio omaggio a Mozart, compositore amato ed ammirato da Martin e del quale questo anno ricorre il 230° anniversario della morte. A chiusura del programma, per completare le celebrazioni mozartiane, la Sinfonia n. 41 “Jupiter” in do maggiore KV 551 dello stesso Mozart, definita da Strauss “la sinfonia più bella” e soprannominata dall’impresario londinese Peter Salomon, in un’edizione postuma di una trascrizione pianistica, Jupiter per la grandiosità dei suoi temi e della sua architettura musicale.

Mayer, personalità eclettica

Sul podio Mayer, personalità eclettica che nei suoi programmi cerca spesso scambi e contaminazioni con altri stili, linguaggi e culture, come la musica elettronica, il klezmer o il mondo della musica araba. Ha studiato musica da chiesa e direzione d’orchestra alla Hochschule für Musik Saar, tra gli altri con Leo Krämer e Max Pommer. I corsi di perfezionamento lo hanno portato a imparare da Neeme Järvi, Gennady Rozhdestvensky e Frieder Bernius; come assistente ha lavorato con John Nelson e Donald Runnicles. Nel 2003 ha vinto il Tokyo International Conducting Competition. Oltre a lavorare con orchestre professionali, è direttore ospite principale della Landes-Jugend-Symphonie-Orchester Saar e si esibisce regolarmente come organista e musicista da camera. Per la stagione 21/22, ha assunto il ruolo di 1° Kapellmeister e vice Generalmusikdirektor al Theater Vorpommern.

L’acquisto dei biglietti

È possibile attraverso le seguenti modalità:

MARSALA, TEATRO IMPERO – sabato 2 ottobre – ore 21

È possibile acquistare il biglietto online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/alexander-mayer/165140 o in loco un’ora prima del concerto secondo disponibilità. Il costo del biglietto è di € 10 e € 5.

PALERMO, TEATRO POLITEAMA – domenica 3 ottobre – ore 18

È possibile acquistare il biglietto presso il Botteghino Politeama Garibaldi, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 16.30, il sabato dalle ore 9 alle ore 13, un’ora prima del concerto secondo disponibilità oppure online su Vivaticket al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/alexander-mayer/163919. Il costo del biglietto è di € 10 e € 5.

Per ulteriori informazioni, contattare il botteghino del Teatro Politeama (tel.: 091 6072532/533 – mail: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it). Si ricorda che in ottemperanza all’ultimo decreto del Governo (n.105/2021) sulle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 6 agosto, per partecipare ai concerti occorrerà essere in possesso del green pass.