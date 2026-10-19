“Tra Cielo e Terra. Nuovi orizzonti per l’ Umanità”. Questo il titolo del X Convegno organizzato dall’ associazione Uriel Centro Studi e Ricerche per la Volontà di Bene.

L’ appuntamento è per sabato 24 Ottobre 2026 alle ore 9.30, presso l’ hotel Bellevue del Golfo a Sferracavallo (Palermo).

Il tema: “Insieme per costruire un ponte tra Cielo e Terra, grazie alla nostra consapevolezza di essere parte di questi due mondi”.

Per partecipare info e prenotazioni scrivendo a segreteria@urielcentrostudi.it o chiamando il 3891398330;





Coordinerà i lavori Micaela La Vecchia dell’associazione Uriel.

Interverranno: Gaetano Russo presidente dell’ associazione Uriel.

Ursula Raab, membro del Consiglio Direttivo della Fondazione di Etica Vivente, coordina la Scuola di Astrosofia e il Gruppo Arte.

Giovanni Calabretta, formatore dell’Istituto di Psicosintesi e focalizzatore di gruppo presso l’associazione Namaskar Sicilia, si occupa di Teatro nelle vesti di attore, regista ed educatore teatrale.

Francesca Borsetti, già Direttrice della Scuola Internazionale di Comics (1984 – 2005), dal 2007 ha iniziato una ricerca personale artistica, dedicandosi alla realizzazione di illustrazioni e opere pittoriche. Fa parte del Gruppo organizzatore delle “Giornate dell’Arte” della Fondazione di Etica Vivente e realizza laboratori artistico-esperienziali per adulti e bambini.

Nel link che segue troverete la brochure con i dettagli e le modalità di partecipazione: Brochure X Convegno

Luogo: Hotel Bellevue del Golfo , Via Plauto , 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 09:30

Link: https://www.urielcentrostudi.it/wp-content/uploads/2026/09/URIEL-Convegno_Depliant-3ante-2026.pdf

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