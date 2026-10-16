Sabato 17 ottobre alle ore 18.00, presso lo Spazio Espositivo Experience di Palermo si inaugura Donne… E Oltre, mostra personale di Maria Rosaria Lo Porchio, a cura della dott.ssa Leonarda Zappulla, curatrice e critico d’arte.

Una raccolta di opere selezionate per restituire le diverse espressioni dell’estro dell’artista e condurre il pubblico attraverso un universo pittorico in cui figura, colore e materia diventano strumenti di relazione con chi guarda.

Nata a San Giorgio a Cremano e diplomata in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Maria Rosaria Lo Porchio vive a Palermo. Alla ricerca artistica ha affiancato per anni l’insegnamento, esperienza che ha nutrito il confronto con l’altro e una particolare attenzione alle questioni sociali e al mondo femminile. Ha partecipato a numerose manifestazioni artistiche in Italia e all’estero con diversi riconoscimenti. Tra questi, il premio “Arte è donna” a Terni. Città dove ha realizzato una personale con ampio risalto di critica e stampa”.

In un presente attraversato da un flusso incessante di immagini, che spesso vengono consumate prima ancora di essere realmente osservate, Donne… E Oltre propone un messaggio profondo e, proprio per questo, sempre più necessario: restituire tempo allo sguardo.

Il corpo e la sua intimità, il desiderio di libertà, la relazione e la natura convivono in una pittura immediata e vitale. Donne, cavalli, banchi di pesci, scene ed orizzonti compongono un racconto plurale nel quale l’artista suggerisce senza imporre un’unica interpretazione.

La soglia evocata diventa metafora della possibilità di fermarsi, sottrarsi per un momento alla velocità, recuperare una relazione personale con ciò che vediamo e concedere all’immagine il tempo di generare pensiero, emozione, interrogativi.

È qui che la personale di Maria Rosaria Lo Porchio incontra la vocazione di Experience: proporre l’arte contemporanea come esperienza capace di oltrepassare la dimensione puramente estetica e diventare occasione di consapevolezza, confronto e apertura verso prospettive differenti.

Durante l’inaugurazione, Leonarda Zappulla, curatrice della mostra e critico d’arte, presenterà al pubblico il percorso espositivo alla presenza dell’artista.

L’inaugurazione si aprirà con una breve performance musicale dal vivo del percussionista polistrumentista Rosario Punzo che improvviserà creando un paesaggio sonoro sulle suggestioni delle opere.

L’incontro tra pittura e musica introdurrà il pubblico all’esperienza della mostra attraverso linguaggi differenti, lasciando che sia la percezione a costruire connessioni e risonanze.

Al termine della presentazione seguirà un brindisi insieme all’artista, occasione informale per incontrare Maria Rosaria Lo Porchio e condividere con il pubblico le suggestioni della serata.

Donne… E Oltre non chiede ¬¬¬¬dunque solo di essere osservata: invita il pubblico ad attraversarla.

INFORMAZIONI

OLTRE LA SOGLIA

Mostra personale di Maria Rosaria Lo Porchio

A cura di Leonarda Zappulla

Inaugurazione: sabato 17 ottobre 2026, ore 18.00

Periodo espositivo: 17–29 ottobre 2026

Sede: Spazio Espositivo Experience, Via delle Croci 16 – Palermo

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 10.00–13.00 e 15.00–18.00

Ingresso libero

Opening: presentazione della mostra alla presenza dell’artista, performance musicale dal vivo di Rosario Punzo e brindisi con l’artista.

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