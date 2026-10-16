Palermo. La Uil e la Uil Fp Sicilia esprimono piena solidarietà ai vigili del fuoco derubati, nel quartiere Cep a Palermo, mentre erano impegnati a spegnere roghi appiccati a cumuli di rifiuti in via Filippo Paladino, “Un episodio vile e inaccettabile che colpisce chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza della comunità – affermano il commissario Emanuele Ronzoni e il segretario Totò Sampino -. Chiediamo che siano garantite misure concrete di protezione e sicurezza per tutto il personale impegnato negli interventi di emergenza Questo sindacato resta al fianco dei vigili del fuoco e di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell’emergenza”.

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