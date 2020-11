Le richiesta dei sindacati

Affrontare l’emergenza sanitaria sociale ed economica insieme, partendo dalle necessità del territorio palermitano e da tutte le difficoltà che vivono i cittadini e le famiglie, sia quelle che affrontano il disagio del contagio da Covid, sia coloro che chiedono servizi ai comuni e assistenza socio-sanitaria, senza però ottenere risposte.

A chiedere che venga alzato il livello di guardia, sono i sindacati confederali Cgil Cisl Uil Palermo che ieri avevano chiesto e ottenuto un incontro con il Prefetto Giuseppe Forlani, che si è svolto stamani in videoconferenza.

“Il sistema sociale e sanitario è al collasso, riteniamo che l’emergenza che stiamo vivendo imponga la collaborazione fattiva di tutte le forze in campo – spiegano Enzo Campo segretario generale Cgil Palermo, Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Claudio Barone segretario generale Uil Sicilia e Palermo –, per questo al Prefetto che ringraziamo per la celerità della convocazione e per la sensibilità mostrata nei confronti dell’azione del sindacato confederale, abbiamo chiesto di attivare tavoli tematici sulle diverse emergenze del momento. Uno, con Asp, Ordine dei medici e distretti socio-sanitari sulla situazione della sanità nel territorio e quindi medicina territoriale, la questione delle Usca, il ruolo dei medici di base, l’assistenza domiciliare ai malati Covid e quella in ospedale ma anche a tutti quelli che soffrono di altre patologie; uno su tematiche sociali e quindi assistenza socio-economica e di come i comuni gestiscono questi servizi ai cittadini con l’Anci. Infine uno sul tema scuola e trasporti, cruciale in questo momento delicato e che dovrà essere seriamente affrontato per tempo programmando azioni certe, cosa che finora non è stata fatta”.

“I trasporti restano comunque nodo centrale anche adesso – aggiungono – per questo ci auguriamo che non venga bloccata la selezione dei nuovi autisti Amat, così da potenziare il servizio urbano, essendo essenziale e fondamentale”.

Dal Prefetto la garanzia di farsi portavoce delle richieste dei sindacati ai tavoli già attivati con tutte le istituzioni, Protezione Civile, Commissario regionale per l’emergenza Covid, e di convocare le parti sociali al tavolo con Anci e Asp sulle questioni sanitarie e sociali.

“C’è piena collaborazione con il Prefetto e noi come sempre abbiamo dato la nostra disponibilità a supportare con la nostra rete territoriale di enti e associazioni così come abbiamo fatto nei tre mesi di lockdown, le istituzioni locali che, ormai è chiaro, non riescono a rispondere alle richieste ed esigenze di servizi da parte dei cittadini, che spesso rinviano ai nostri uffici senza un precedente confronto con le nostre strutture” concludono i segretari di Cgil Palermo, Cisl Palermo Trapani e Uil Sicilia e Palermo.

“Oltre ai dati epidemiologici, è l’immagine dei pronto soccorso circondati da ambulanze che spiega perché sia stato necessario adottare misure eccezionali per fronteggiare l’emergenza Coronovirus, malgrado gli elevatissimi costi economici e sociali che comporteranno. A fare la differenza, rispetto alla prima fase, è però il livello di insofferenza molto più elevato. Per questo è importante che ci sia massima chiarezza sui criteri adottati per definire le misure”.

Così Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, che aggiunge: “La decisione di classificare la Sicilia come zona arancione, a fronte di altre regioni in condizioni equivalenti (se non peggiori) desta sconcerto. Su questo tipo di scelte serve massima condivisione e corresponsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali altrimenti, all’oggettivo disagio per le restrizioni, si aggiunge anche un sentimento di rifiuto. La Uil – continua Barone – ha già intrapreso un confronto con l’assessorato regionale alla Sanità e lunedì prossimo è in calendario il prossimo incontro. Vogliamo capire come si intende fronteggiare l’emergenza sanitaria facendo il punto sui posti delle terapie intensive e delle basse intensità assistenziali. E ancora quale sarà l’impatto sulle grandi strutture ospedaliere e periferiche. Non dimentichiamo, infatti, che esistono anche altre patologie oltre il Covid e per questo non si possono abbandonare al loro destino gli altri ammalati gravi”. E il leader della Uil conclude: “Non è una situazione facile da gestire. Bisogna dare risposte al personale più esposto negli ospedali e nel servizio di emergenza urgenza. Servono nuove professionalità, prevedendo che venga anche riconosciuto come titolo preferenziale per accedere ai concorsi e alle specializzazioni l’impegno in questa condizione di emergenza. E’ necessario, infine, recuperare gli storici ritardi sulla medicina del territorio che ha causato sino ad ora un sovraccarico nelle grandi strutture ospedaliere. Chiediamo che i confronti con assessorato, 118 e Asp non siano formali ma diano risposte concrete”