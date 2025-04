La fortuna torna a fare tappa in Sicilia dopo il biglietto da 2 milioni della lotteria Italia vinto a Palermo e dopo la vincita al 10elotto in provincia. Stavolta la dea bendata ha toccato Messina. E’ stato venduto lungo la Strada Statale 114 al km 6,200 ad un giocatore che resta ignoto, il biglietto vincente della serie Maxi Miliardario new. Il fortunato giocatore ha messo le mani sul premio massimo offerto da questo tipo di gioco, il tagliando da 5.000.000 di euro del nuovo Gratta e Vinci Maxi Miliardario New.

Cinque milioni vinti spendendo 20 euro

Un colpo di fortuna straordinario per il fortunato giocatore arrivato grazie ad un tagliando del valore nominale di 20 euro acquistato in una ricevitoria locale. A rendere nota la vincita è stata Agimeg, agenzia di stampa del mercato dei giochi.

La fortuna già sbarcata a gennaio

In Sicilia la fortuna era già sbarcata a gennaio quando Palermo ha aperto il 2025 con una vincita milionaria “in pasticceria”. Si perché uno dei premi di prima categoria della Lotteria Italia che gli anziani chiamano ancora la lotteria di Capodanno o lotteria dell’Epifania, è stato vinto nel capoluogo di regione. O quantomeno il biglietto terzo classificato è stato venduto in una pasticceria di Palermo.

Un quartiere in festa

Per quella vincita un intero quartiere aveva festeggiato. “Qui la fortuna è passata spesso, c’è chi ha vinto con i gratta e vinci fino a 10mila euro. Alcuni clienti sostengono che il nostro sia il bar fortunato. Sono contento perché è un biglietto che è passato sotto le nostre mani” aveva commentato a BlogSicilia Antonino Porretto, titolare della pasticceria di via Luigi Galvani dove è stato venduto il biglietto vincente da 2 milioni di euro della lotteria Italia. Un brindisi al cliente fortunato che è stato baciato dalla fortuna a Palermo. Festeggiano Antonino e Ina Casesa, moglie del titolare, per l’ennesima vincita del loro piccolo bar ubicato nella zona periferica della città.

Altre vincite

Nel mezzo fra le due vincite di Palermo e Messina c’è stata un’altra vincita milionaria a inizio marzo. A Sant’Agata di Militello, ancora in provincia di Messina, un giocatore ha centrato, con una spesa di 3 euro, un ’10‘ (la combinazione vincente è stata 3-6-7-8-9-10-11-13-14-30) che gli ha consentito di vincere 2,5 milioni di euro al 10 e lotto.