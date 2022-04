Dal 3 al 12 giugno a Nizza si sfideranno 12 selezioni non appartenenti alla Uefa

Adesso è ufficiale: la Sicilia prenderà parte al Campionato Europeo per nazionali maggiori di calcio organizzato dalla Conifa, (Confederation of Indipendent Football AssociationConifa).

Il torneo della istituzione che raccoglie gran parte delle selezioni calcistiche delle cosiddette “nazioni senza stato” si svolgerà a Nizza, in Francia, dal 3 al 12 giugno e vedrà sfidarsi dodici selezioni non appartenenti al circuito della Uefa.

La Sicilia ripescata è inclusa nel gruppo B

La Sicilia, ripescata in sostituzione dell’Abcasia, è stata inclusa nel gruppo B, insieme agli scandinavi della Lapponia ed alla Terra dei Siculi (gruppo etnico di lingua ungherese stanziato in Romania).

Tra le nazionali presenti al torneo figura anche l’altra isola maggiore, la Sardegna.

Per la selezione isolana si tratta dell’esordio ufficiale della “nazionale maggiore”, nonché della seconda uscita in campo internazionale, dopo aver preso parte alla Mediterranean Futsal Cup 2021, torneo di calcio a 5 organizzato sempre dalla Conifa nel settembre dello scorso anno a Sanremo.

L’Ossezia del Sud campione uscente

Nell’ultima edizione, che si è svolta in Artassia nel 2019, a trionfare è stata l’Ossezia del Sud, mentre nelle due precedenti edizioni, svolte a Cipro Nord (2017) e nella Terra dei Siculi (2015), a vincere fu la Padania.

Mangano “Non vediamo l’ora di scendere in campo”

Salvatore Mangano, presidente della Sicilia F.A., commenta l’esordio continentale della nazionale giallorossa di calcio a 11. “Ringraziamo i vertici globali ed europei Conifa per l’invito al Campionato Europeo per Nazionali Maggiori – sottolinea – il secondo appuntamento più importante del cartellone Conifa dopo il Mondiale della medesima categoria. A un anno di distanza dalla nostra ammissione alla confederazione ad un torneo ufficiale di così grande spessore è il coronamento di un sogno. Non vediamo l’ora di scendere in campo, onorati di poter rappresentare la Sicilia e, in particolare, i tanti sostenitori sparsi nel mondo che nel primo anno di attività hanno dimostrato di seguire con entusiasmo, speranza ed affetto la nascita della Nazionale Siciliana”.

L’Episcopo “Tempi ristretti dopo ripescaggio, allestiremo selezione per far bene”

Il direttore generale della Nazionale, Alberto L’Episcopo, spiega che sarà una sorta di lotta contro il tempo per allestire in poco meno di 2 mesi una selezione competitiva. “Malgrado i tempi ristretti, derivanti dall’appena avvenuto ripescaggio della nostra selezione, cercheremo di allestire una compagine in grado di non sfigurare nel corso del torneo. Facciamo appello alle istituzioni politiche, alle società sportive ed all’imprenditoria locale, affinché concorrano sin da subito a portare in alto il nome della Sicilia anche nel calcio. Per l’individuazione dei calciatori da settimane siamo al lavoro con i componenti dell’Area Tecnica e con il C.T. in pectore della nazionale maggiore. Il nome del C.T., assieme ai componenti dello staff tecnico e medico, sarà annunciato nei prossimi giorni”.