Il 19 luglio, alle 20.30

“Sicilia sotto le stelle” torna protagonista con la sua quarta edizione, un progetto che unisce memoria, legalità, cultura e valorizzazione delle eccellenze siciliane.

La rassegna culturale e sociale, nata nel 2015, si conferma un importante presidio di memoria e sensibilizzazione, ponendo al centro del proprio percorso il ricordo delle stragi di mafia, del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. Un cammino che coniuga il contrasto alla mafia e a ogni forma di sistema corrotto con la promozione della rinascita sociale e culturale della Sicilia attraverso arte, teatro, moda e spettacolo.

Appuntamento il prossimo 19 luglio alle ore 20.30, a Palermo, nella suggestiva cornice di Villa Castelnuovo, in Via del Fante, 66.

Una data fortemente simbolica che vedrà alternarsi musica, teatro, danza, moda e testimonianze dedicate al giudice Paolo Borsellino, agli agenti della sua scorta e a tutte le vittime della mafia.

La serata, condotta da Maria Stefania Riccobono e Michele Amato, sarà caratterizzata da sfilate ispirate alla tradizione siciliana, esibizioni artistiche, performance musicali e momenti di riflessione sul valore della legalità e del rispetto delle regole. Sul palco saliranno numerosi protagonisti del panorama culturale e artistico siciliano, mentre verranno premiate le eccellenze regionali che si distinguono per professionalità, trasparenza e impegno sociale, contribuendo a portare il nome della Sicilia nel mondo.