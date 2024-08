L'annuncio della parlamentare di Fratelli d'Italia

“Presto 100 nuovi agenti della Polizia locale potranno essere assunti a Palermo per aumentare la sicurezza in città. Lo prevede un mio emendamento al DDL sicurezza approvato oggi in Commissioni Affari istituzionali e Giustizia della Camera”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Modifica testo ha avuto l’ok delle commissioni”

“La modifica al testo, che ha avuto oggi il via libera dalle commissioni – aggiunge – prevede infatti che il Comune di Palermo possa assumere, attraverso procedura semplificata o scorrimento delle graduatorie, altre 100 figure da destinare al controllo della città. La Polizia locale svolge molte attività anche a supporto dell’amministrazione, finalizzate, ad esempio, al potenziamento delle entrate, all’accertamento di comportamenti illeciti per le vie della città, al monitoraggio dell’utilizzo dei numerosi beni confiscati presenti sul territorio”.

“Approvazione mio emendamento è segnale concreto impegno di Fratelli d’Italia”

“Purtroppo il corpo di polizia municipale – prosegue Varchi – opera in condizioni rese difficili dalla notevole carenza di organico alle quali poniamo così parziale rimedio. L’approvazione del mio emendamento è un ulteriore segnale concreto dell’impegno di Fratelli d’Italia per Palermo e dell’attenzione che il Governo Meloni dedica alla nostra città. Il ddl sicurezza è utile e importante, introduce novità che contribuiranno al miglioramento delle condizioni di vita, garantendo tutela ai più fragili. Questa misura specifica premia l’amministrazione Lagalla e riconosce le ritrovate prospettive della nostra città, anche alla luce degli enormi passi avanti compiuti dal Comune di Palermo dal punto di vista economico e finanziario”.

“Auspico – conclude Varchi – che il ddl, che adesso contiene questa norma, possa essere rapidamente approvato a settembre, quando approderà in Aula”.

Cavallo stramazza in via Roma, intervento della polizia municipale

Pochi giorni fa, un cavallo che trainava una carrozza per il gran caldo è caduto in via Roma all’altezza di via Venezia a Palermo. Diversi cittadini hanno fotografato quanto successo e hanno chiesto l’intervento degli agenti della polizia municipale.

Il cocchiere ha cercato di farlo rialzare anche con forza senza riuscirci. L’attenzione da parte dell’amministrazione comunale e dall’assessore comunale al benessere gli animali Fabrizio Ferrandelli è molto altra. In queste settimane sono state sequestrate sette carrozze abusive e si è anche prospettato la possibilità di non consentire più alle carrozze di trasportare i turisti in giro per Palermo.

Gli agenti della polizia municipale hanno accertato che il vetturino in questo caso non ha violato le prescrizioni imposte dal Comune a tutela dei cavalli utilizzati per trainare i calessi. L’ultima ordinanza infatti prevede che le carrozze non possano transitare in strada tra le 13.30 e le 15.30, ma il divieto è esteso dalle 12.30 alle 16 in caso di allerta meteo “rischio 3”.