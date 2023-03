Chiarimenti in merito alle criticità presenti sulle reti stradali regionali di competenza dell’Anas, in particolare sulla SS624 Palermo – Sciacca, la SS121, la SS117 ed il “Ponte Corleone“. Li chiede il deputato regionale della Lega Prima l’Italia, Vincenzo Figuccia che presenta un’interrogazione per sollecitare interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree più degradate e per mettere in programma una attività strutturale di manutenzione e ammodernamento delle strade.

L’interrogazione parlamentare di Figuccia

“Ho chiesto chiarimenti in merito alle criticità presenti sulle reti stradali regionali di competenza dell’Anas e che riguardano la S.S 624 Palermo – Sciacca, la SS 121, la SS 117 ed il ponte Corleone”, fa sapere il deputato leghista che ricorda i dati Istat secondo cui nel corso del 2021 si sono verificati in Sicilia 9.943 incidenti stradali che hanno causato la morte di 225 persone e il ferimento di altre 14.488.

Vi è una richiesta di ammodernamento

“La situazione generale delle strade in Sicilia – spiega Figuccia – che sono in gestione dell’Anas, raccontano l’esigenza di una richiesta di ammodernamento, e in diversi punti le criticità sono talmente pericolose che è necessario un intervento immediato di messa in sicurezza per evitare gravi incidenti e garantire la incolumità degli automobilisti privati e pubblici”.

“Pianti troppi morti sulle strade”

L’interrogazione parlamentare di Figuccia inviata all’assessorato delle infrastrutture e delle mobilità, mira a chiedere un tavolo con i vertici dell’Anas al fine di sollecitare gli interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree più a rischio e successivamente di programmare una attività strutturale di manutenzione e ammodernamento delle strade. “Inoltre ho inviato personalmente una lettera dettagliata ai dirigenti della Struttura Territoriale Sicilia-Anas per chiedere di predisporre gli interventi più urgenti”, dice figuccia che ha concluso affermando che “le famiglie siciliane hanno pianto troppo spesso le morti dei propri cari stroncati dagli incidenti stradali e che è necessario garantire la sicurezza delle strade”.