Giovanni Di Giacinto candidato nella circoscrizione di Palermo

Giovanni Di Giacinto, sindaco di Casteldaccia, aderisce oggi a “Prima l’Italia” portando con sé il proprio bagaglio di esperienza politica in ambito amministrativo locale e regionale.

“Di Giacinto – si legge nella nota del partito – sarà candidato nella lista alle elezioni regionali d’autunno nella circoscrizione di Palermo ed è proprio assieme al gruppo dirigente palermitano che oggi lo abbiamo accolto nella nostra squadra. Prima l’Italia continua nella nostra regione a convincere e coinvolgere uomini e donne in grado di scuotere la Sicilia e rivitalizzarla a partire dalla prossima legislatura”.

Cateno De Luca dice no al centrodestra

Intanto, nella corsa alla Regione Cateno De Luca dice no. Dice no al centrodestra e dice no al centrosinistra e invita la stampa a non accostarlo ai due schieramenti politici.

“C’è un dato che emerge dal voto delle amministrative di Messina e che va tenuto presente in vista delle elezioni regionali, ovvero la mia presenza in campo non distoglie preferenze dal centrodestra. È un dato che deve far riflettere oggi soprattutto il centrosinistra che accoglie la mia candidatura alla presidenza della Regione con ottimismo pensando che questo possa in qualche modo avvantaggiarli” dice il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca che negli ultimi giorni ha fondato un nuovo partito insieme con l’ex iena Dino Giarruso e con la iena forse attuale Ismaele Lavardera.