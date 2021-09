Confronto a Villa Filippina sulle strategie politiche

Una sola lista unitaria della sinistra, aperta alla città, alle forze ecologiste e ad esperienze sociali e civiche che abbia l’ambizione di ancorare a sinistra il programma ed evitare ambiguità nella composizione della coalizione. Su questo si sta basando essenzialmente il lavoro delle forze politiche di sinistra palermitane che da qualche tempo si stanno confrontando per arrivare compatte all’appuntamento elettorale delle comunali a Palermo del 2022. Alla fine si è rivelata molto partecipata l’assemblea del movimento “Sinistra Comune” a Villa Filippina a Palermo: “Tale operazione – è stato detto in riferimento alla necessità di costruire un’unica lista – è funzionale anche ad evitare la frammentazione delle liste: più forte sarà questo spazio politico più sarà difficile fare alleanze pastrocchio”.

No a diktat nazionali o regionali

“Il futuro della città di Palermo – si evidenzia in una nota di Sinistra Comune – non può essere condizionato da equilibri nazionali o regionali, sarebbe ripetere errori fatti già in passato. Spiace che si voglia discutere della città dentro dinamiche che escludono le forze politiche e sociali che operano in ambito urbano. In secondo luogo Sinistra comune ritiene che vi siano le condizioni per vincere le prossime elezioni amministrative ma appare necessario definire un progetto di governo credibile che ambisca a dare continuità alla visione che attualmente governa la città ma che, nello stesso tempo, imponga una discontinuità nel metodo di costruzione del progetto di trasformazione della città”.

La definizione delle alleanze, frenata sulle primarie

Proprio sulla chiarezza del progetto e degli obiettivi punta forte questa realtà politica: “Tale aspetto è fondamentale – si legge ancora nella nota – per definire le eventuali alleanze che devono essere costruite nella chiarezza e senza ambiguità. Solo alla fine di questo percorso si potrà discutere del candidato sindaco e dell’eventuale metodo di scelta. Chi oggi parla di primarie, non chiarendo quale sarà il perimetro della coalizione e quale sarà il programma di governo, non fa un buon servizio al futuro di Palermo. Con queste proposte Sinistra comune continuerà ad interloquire con le forze politiche e sociali in vista delle elezioni amministrative del 2022”.