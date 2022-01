Sofia giovane mamma morta a Termini, autopsia conferma malore

i funerali alle 15 presso la chiesa madre

“È stato proclamato per oggi, sabato 29 gennaio, il lutto cittadino per la prematura scomparsa della giovane donna termitana, Sofia Costantino“. Lo conferma il Comune di Termini Imerese (PA) in una nota diffusa oggi.

Bandiera a mezz’asta

L’Amministrazione interpretando il dolore dell’intera Comunità termitana, con Ordinanza del Sindaco di questa mattina, ha disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli uffici pubblici.

I funerali oggi pomeriggio

L’ultimo saluto, della giovane donna è previsto oggi pomeriggio (sabato 29) alle ore 15,00 con i funerali che si svolgeranno presso la Chiesa Madre.

Il messaggio del sindaco

“Non conoscevo Sofia, se non di vista” ha dichiarato il primo cittadino Maria Terranova “Ma Termini non è una città grandissima e, alla fine, basta poco per sentirci tutti parte della stessa famiglia. Capisco bene, dunque, come si sente tutta la città in questo momento: stordita, incredula, impotente. Sofia era giovanissima, bellissima. Lascia una bambina e un’intera comunità nel dolore. A nome di tutta Termini Imerese mando un abbraccio ai familiari di Sofia. E mando un bacio a te Sofia, ovunque tu sia”.

Lascia una figlia di soli 2 anni

La ragazza aveva soltanto 25 anni ed è morta ieri l’altro ieri dopo un malore. Era madre di una bambina di soli 2 anni. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Per chiarire le cause della morte la procura ha disposto l’autopsia.

L’esito dell’autopsia

L’esame eseguito all’istituto di medicina legale del Policlinico avrebbe accertato che la morte sarebbe stata causata da un problema cardiaco. La salma della giovane mamma è stata restituita alla famiglia per celebrare oggi i funerali.

I messaggi su Facebook

Molti i post lasciati da amici e parenti sulla bacheca Facebook della giovane, molto nota a Termini Imerese e impiegata in un bar della città.

“Oggi – scrive Federica – abbiamo ricevuto una notizia che penso nessuno si sarebbe aspettato di ricevere. Oggi piove, il cielo sta piangendo, sta piangendo per te piccola Sofia. Chi ti ha conosciuto sa che persona forte e combattiva eri, ma allo stesso tempo dolce e sempre con il sorriso. Rimarranno solo i ricordi che custodiremo con tanta cura. Che Dio dia la forza a quei poveri genitori di superare un dolore così grande e soprattutto veglia sempre sulla tua piccolina che avrà sempre bisogno di te, sappiamo benissimo che lo farai ♥️. Ancora spero che sia solo un brutto scherzo e che tutto ciò non sia ancora vero. Ciao Sofia”.

“Cara Sofì, Resterai nel mio cuore – scrive un’amica – Avevo trovato una collega e un’amica dolce, piena di gioie, gentile , amorosa! Non dimenticherò mai il tuo sorriso. Proteggi la tua bimba da lassù, dagli la forza che avevi tu. Sentite condoglianze alla famiglia”.