Le previsioni in Sicilia

Il bel tempo, salvo rari e veloci passaggi di nubi, terrà per tutto il fine settimana.

Sole e temperature miti faranno da protagonisti sia sabato che domenica in tutti i settori dell’Isola.

Le temperature si manterranno miti con lieve calo della colonnina di mercurio ma comunque ben inserite in questo anticipo di primavera che si è respirato in questi giorni in Sicilia. Venti deboli variabili. Mari poco mossi.

Una tendenza che dovrebbe subire un’inversione di tendenza dall’inizio della prossima settimana quando un brusco calo delle temperature con irruzione di aria fredda dovrebbe interessare la penisola.