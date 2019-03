Presentato dal deputato Nino Minardo

“Da diversi anni la Sicilia è caratterizzata da una progressiva invasione di imprenditori e professionisti italiani e stranieri che, senza un incentivo fiscale, comprano case, immobili in abbandono e aree industriali dismesse, soprattutto nell’area del Sudest dell’isola, facendo arrivare un flusso di risorse non indifferente. Un boom spontaneo che comunque dev’essere aiutato. Ho presentato una proposta di legge che mira all’introduzione di misure agevolative e semplificative per incentivare questo fenomeno e aiutare gli investitori”.

Lo annuncia in una nota, Nino Minardo, deputato di Forza Italia.

“La mia proposta di legge prevede la possibilità di usufruire di una tassa agevolata del 20 per cento per un periodo di cinque anni. In questo modo si semplifica il sistema fiscale stimolando l’attività economica e la crescita. L’obiettivo è anche quello di incrementare l’offerta di lavoro rivolta esclusivamente a chi risiede nell’isola. Un’aliquota unica, sufficientemente bassa può stimolare l’iniziativa imprenditoriale e la formazione di capitale produttivo. Per le imprese è prevista anche l’attribuzione del credito d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione e riuso di immobili e aree industriali dismesse”, conclude.