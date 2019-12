Il 9 marzo giornata dedicata

“E’ un miglioramento della qualità della vita delle donne siciliane e, grazie ad Italia Viva e a Nicola D’Agostino, primo firmatario del disegno di legge, finalmente interveniamo per sostenere le donne che soffrono di una patologia che colpisce circa una donna su tre”. Lo afferma il parlamentare di Italia Viva Luca Sammartino dopo l’approvazione in Aula del disegno di legge per il sostegno alle donne affette da endometriosi. Sarà dedicata una giornata annuale prevista per il 9 marzo.

“Il testo – prosegue Sammartino – prevede un insieme organico e coordinato di interventi per la prevenzione ed il miglioramento della rete di cura di una patologia purtroppo diffusa, che conduce spesso all’infertilità e ad effetti invalidanti per le donne che ne sono colpite”.

Sarà istituita una rete assistenziale dedicata all’endometriosi, con due centri di riferimento regionali al Civico di Palermo ed al Garibaldi di Catania, dove opereranno apposite equipe pluridisciplinari che garantiscano un approccio integrato ed affianchino il supporto medico con quello psicologico ed all’orientamento delle pazienti e delle coppie che, proprio a causa dell’endometriosi, debbano ricorrere alla fecondazione assistita.

“E’ prevista – conclude il deputato di Iv – l’istituzione di un registro regionale della patologia e di un apposito osservatorio. Si prevedono inoltre azioni di informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con associazioni, scuole ed università, volte alla diagnosi precoce ed alla prevenzione