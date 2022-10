Marito, moglie e l’impresa di famiglia sotto il letto. L’attività, secondo l’accusa, era quella di detenere, probabilmente per rivendere, hashish.

Marito e moglie in manette

I militari delle stazioni di Palermo Piazza Marina e Isola delle Femmine, hanno arrestato marito e moglie nel quartiere Ballarò accusati di detenzione di droga.

Nel corso della perquisizione in casa di Giuseppe Taormina, 30 anni e Fortunata Accetta di 27 anni sotto il letto matrimoniale sono stati trovati 3 chili e mezzo di hashish e 6.650 euro in contanti.

Il fiuto di Ron

Il ritrovamento della droga è avvenuto in via Nicolò Scicli grazie al fiuto del cane antidroga Ron. Il gip ha convalidato gli arresti e applicato la custodia cautelare in carcere.

I cani antidroga protagonisti nei giorni scorsi

Anche per la polizia, nei giorni scorsi, protagonisti sono stati i cani antidroga a Palermo. Proprio la Polizia di Stato con i cani antidroga, appena due giorni fa, ha trovato, nascoste nelle intercapedini dei muri dei fabbricati, decine di dosi di droga tra le vie della alla Vucciria a Palermo. Hashish e cocaina soprattutto. Droga che è stata sequestrata a carico di ignoti in piazza Caracciolo nel cuore della movida palermitana. Il sequestro di circa 200 grammi di droga è stato possibile grazie al fiuto del cane Yndira.

Antidroga nel Ragusano

Qualche giorno prima i carabinieri di Ragusa hanno arrestato un 25enne che aveva in casa un mini deposito di droga. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella cucina, in uno stipetto, una scatola di latta viola con all’interno un panetto di 100 g di hashish e ben tre bilancini di precisione e, nella dispensa, tra gli alimenti, una stecchetta avvolta nel cellophane di altri 25 grammi. La vicenda traeva origine da un controllo del territorio durante il quale i militari di pattuglia hanno notato due uomini: il primo era in un’auto scura con il motore acceso intento a parlare attraverso il finestrino con l’altro, che era in piedi sul marciapiede.