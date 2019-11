In programma musica, danza e teatro

Ai nastri di partenza la seconda edizione di Metro Harp & Theatre, la rassegna di musica, danza e teatro a sostegno della destagionalizzazione turistica della Sicilia.

La kermesse ha come fine quello di promuovere le maestranze artistiche dell’isola, i siti culturali ed il turismo in Sicilia attraverso un cartellone di spettacoli diversificati.

L’iniziativa, a firma di Francesco Panasci, prevede la realizzazione di 12 spettacoli itineranti tra i vicoli del centro storico e le principali attrazioni culturali della città di Palermo: mercato storico del Capo con i siti e le Chiese, la Palazzina Cinese, Palazzo Mirto, la Chiesa di Santa Maria Valverde, l’Oratorio di Santa Cita, la Chiesa dell’Immacolata Concezione, la Chiesa della Martorana, Palazzo Abatellis e l’Oratorio dei Bianchi. L’ingresso agli spettacoli è libero fino ad esaurimento posti.

L’apertura del sipario è, come da programma, il 29 novembre alle ore 11.00 con un doppio appuntamento: il primo La Palermo di Pietro Fuddune, uno spettacolo di teatro di strada dedicato alla figura del poeta popolare siciliano, che avrà quale scenografia naturale i siti culturali e le chiese del mercato storico del Capo.

Il secondo appuntamento, il 30 novembre 2019, alle ore 11.00 sarà ospitato nella Sala da Ballo della Palazzina Cinese e vedrà protagonisti il noto tenore palermitano Fabrizio Corona e il maestroLuca Policarpo al pianoforte nell’interpretazione delle più belle colonne sonore di film e arie classiche natalizie. Sempre sabato, in occasione della giornata inaugurale si annuncerà l’intero cartellone della rassegna.

Lo spettacolo di Teatro popolare La Palermo di Pietro Fuddune con la regia di Raffaele Sabato e con la partecipazione di Gino Carista e Giovanni Patti si svolgerà sabato 29 ed in replica domenica 30 novembre alle ore 11:00.

Liberamente tratto dall’omonimo spettacolo commissionato, anni or sono, dal Teatro Biondo di Palermo al regista Raffaele Sabato vedeva come protagonisti in uno scontro improbabile ed epocale tra rime ed epiteti i due più celebri poeti popolari siciliani: Pietro Fuddune e Giuseppe Schiera allora interpretati rispettivamente Gino Carista e dal compianto Giorgio Li Bassi.

Il regista intende omaggiare la figura di Pietro Fuddune restituendone il giusto valore sia dal punto di vista storico che artistico.

Lo spettacolo musicale del tenore palermitano Fabrizio Corona si svolgerà Sabato 29 novembre alle ore 11:00 presso la sala da ballo della Palazzina Cinese di Palermo. Il duo eseguirà brani della tradizione irlandese, brani di Piazzolla, Monricone ed altri ancora.

Fabrizio Corona, noto tenore italiano, si è esibito al Teatro di Verdura diretto dal maestro Ennio Morricone, al teatro Politeama di Palermo diretto dal M° Nicola Piovani. Di recente ha concluso una tournèe internazionale negli Stati Uniti e Canada dove ha tenuto concerti da solista diretto dal M° Antonino Saccone del Teatro Massimo di Palermo.