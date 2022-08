Reparti stabili al 10%, 3 regioni oltre 15% tra cui la Sicilia. Questo il report Covid dell’Agenas secondo cui le l’occupazione delle terapie intensive è ferma a 3% in Italia.

Stabile percentuale posti ordinari

E’ stabile al 10%, nell’arco di 24 ore in Italia, la percentuale di posti occupati per Covid nei reparti ordinari (un anno fa era al 7%) e sono 3 le regioni in cui il valore supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (18%) e Liguria (18%). Sempre a livello nazionale, è stabile al 3% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid (un anno fa era al 5%). Questa la rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sui dati del 21 agosto, pubblicata oggi.

I dati per regione

Nel dettaglio, in 24 ore, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica) occupati da pazienti Covid cala in 5 regioni o province autonome: Lombardia (7%), Liguria (18%), Marche (11%), Sicilia (15%); cresce in 3 regioni: Basilicata (11%), Molise (12%), Umbria (25%); mentre è stabile in 13 regioni: Abruzzo (13%), Calabria (18%), Campania (10%), Emilia Romagna (13%), Friuli Venezia Giulia (15%), Lazio (11%), Pa Bolzano (6%), Pa Trento (14%), Piemonte (5%), Puglia (11%), Sardegna (8%), Toscana (7%), Valle d’Aosta (11%), Veneto (8%).

I dati delle intensive covid

L’occupazione dei posti nelle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 cresce in 5 regioni: Abruzzo (al 4%), Emilia Romagna (4%), Lazio (5%), Molise (8%), Pa Trento (0%). Cala in 2: Friuli Venezia Giulia (2%), Pa Bolzano (0%). E’ stabile in 13 regioni o province autonome: Basilicata (3%), Calabria (6%), Campania (3%), Liguria (4%), Marche (2%), Lombardia (1%), Piemonte (1%), Puglia (4%), Sardegna (5%), Sicilia (4%), Toscana (3%), Umbria (2%), Veneto (3%). In Valle d’Aosta (0%) e la variazione non è disponibile. Tutte le regioni sono sotto la soglia del 10%.

Il bollettino di ieri

Sono 1.470 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9946 tamponi processati. Ieri erano 1.930. Il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto al 16,3% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 94.494 con un decremento di 1.066 casi. I guariti sono 2.533 e 3 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.974.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 580, 24 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, come ieri

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 286 casi, Catania 273, Messina 293, Siracusa 138, Trapani 146, Ragusa 94, Caltanissetta 96, Agrigento 128, Enna 16.

Covid in Italia, bollettino del 21 agosto 2022

Sono 19.470 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri. I tamponi effettuati sono 118.520. Il tasso è al 16,4%, in aumento rispetto a ieri quando era al 14,8%.

Covid: Iss, reinfezioni in lieve diminuzione al 12,9%

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati risulta pari a 12,94%, in lieve diminuzione rispetto al 13,44% della settimana precedente. Lo rileva l’Istituto superiore di Sanità (Iss) nel suo Report esteso che accompagna il monitoraggio settimanale. In totale, dal 24 agosto 2021 al 17 agosto 2022 sono stati segnalati 983.271 casi di reinfezione, pari a 5,8% del totale dei casi notificati nello stesso periodo.