La nota della Cisl Fp

Dopo decenni di incertezza sono stati stabilizzati tutti i 46 precari storici del Comune di Ficarazzi (Pa). Lo rendono noto il Segretario provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani, Margherita Amiri e il responsabile territoriale del sindacato Nicola Traina, che hanno partecipato attivamente al percorso con cui si è giunti oggi alla firma dei contratti a tempo indeterminato, applicando il comma 1 della legge Madia, senza procedura concorsuale.

“Va riconosciuta la competenza di tutta l’amministrazione comunale – affermano Amiri e Traina – e vanno sottolineate la professionalità del segretario comunale Francesco Fragale, di tutti i funzionari e dell’assessore Marinella Curvato, come di tutta la Giunta del Sindaco Martorana. Questo risultato è frutto delle ottime relazioni sindacali e della volontà comune di dare dignità a lavoratori essenziali per questa pubblica amministrazione. L’auspicio è che questo ente sia da modello per gli altri nei quali ancora si attende la stabilizzazione dei precari”.