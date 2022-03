Traffico impazzito e proteste

Verso la stabilizzazione per gli ex Pip, i quasi tremila precari regionali. Riprende il percorso che sembrava interrotto con la riapertura di un tavolo tecnico regionale e disposizioni precise in vista del tavolo tecnico nazionale.

Incontro fra sindacati e presidente Musumeci

Dopo la tre giorni di sit-in a piazza Indipendenza, a Palermo, degli ex Pip in attesa di una stabilizzazione da decenni si è tenuto oggi l’incontro fra il Presidente della regione e i rappresentanti sindacali. Al tavolo c’era il Presidente Musumeci, collegato l’assessore Gaetano Armao e i rappresentati della “tecnici” dell’assessorato alle Autonomie Locali, del Bilancio e del Lavoro.

Un incontro positivo

Si è trattato di un incontro definito positivo da parte sindacale. Musumeci ha dato disposizioni agli uffici per sbloccare le procedure burocratiche in vista del tavolo tecnico nazionale per la stabilizzazione

“Abbiamo ottenuto il riavvio, parallelamente al tavolo nazionale, anche di un tavolo tecnico regionale – dice a Blogsicilia Mimma Calabrò, segretario generale della Fist Cisl Sicilia, federazione che nasce dalla collaborazione di Fisascat e Felsa – che potrà occuparsi di una quantità di questioni riguardanti questi lavoratori. E’ fondamentale, inoltre, l’aver ribadito come quello degli ex Pip debba essere considerato un bacino chiuso e ad esaurimento”.

L’appello ai deputati nazionale e regionali

“Le risposte avute oggi da questo incontro sono importanti ma non sono sufficienti – dice ancora Mimma Calabrò – faccio appello a tutti i parlamentari siciliani eletti sia all’Ars che alla Camera ed al Senato, perché superino gli steccati delle appartenenze politiche e collaborino alla soluzione di questa annosa vertenza. Serve l’impegno di tutti, a Roma come a Palermo, per giungere ad una conclusione positiva di questa vicenda che è ormai una reiterata ingiustizia perpetrata negli anni ai danni di questi lavoratori che meritano di vedere riconosciute le loro legittime istanze ed uscire, finalmente, da un precariato ventennale non può tollerabile”