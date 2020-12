Stabilizzazione operatori 118, la soddisfazione del Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo

Covid19 Sicilia, 1016 nuovi positivi, 23 morti e 1642 guariti, 402 casi a Catania e 189 a Palermo

I ricoverati sono 1439 siciliani, 38 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1243 dei quali in regime ordinario 37 in meno rispetto a ieri; 196 in terapia intensiva ovvero uno in meno nonostante i 16 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 17 dimissioni.

