Il provvedimento

Il Servizio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emesso oggi un’ordinanza per la limitazione della circolazione veicolare e della sosta in alcune vie e piazze cittadine, per lo svolgimento della manifestazione sportiva “VI Palermo International Half Marathon”, in programma dopodomani, domenica 20 ottobre.

Alcune vie saranno interessate dal provvedimento, a partire dalle 11.30 di sabato 19 ottobre alle ore 13.30 di domenica 20, “e comunque fino a cessate esigenze” per il montaggio del portale per la partenza e l’arrivo: si tratta di viale Regina Elena (chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione coatta); viale Principe di Scalea (istituzione del doppio senso di marcia); via Anadiomene e via Glauco (senso unico di marcia e divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro).

Nella giornata di domenica 20 ottobre, il provvedimento di chiusura al transito veicolare – valido dalle ore 8.00 alle ore 12.30, anche qui “fino a cessate esigenze” – riguarderà le seguenti vie e piazze: viale Regina Elena, Piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, viale Diana, viale Ercole, piazza dei Quartieri, ingresso Villa Niscemi, via c.d. Case Rocca, piazza Leoni, via dell’Artigliere, via del Granatiere, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà, via Carducci, piazza Ruggiero Settimo, piazza Castelnuovo, via della Favorita, largo Willy Brandt, viale Principe di Scalea.

Infine, le seguenti vie e piazze saranno interessate dal divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 7.00 alle ore 12.30 “e comunque sino al termine della manifestazione del 20 ottobre”. Si tratta di piazza Vittorio Veneto, via dell’Artigliere, via del Granatiere, via della Libertà, piazza Castelnuovo, via Turati, via Regina Elena, piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia, via Paolo Giaccone, via Sebastiano Bosio, via Principe di Scalea, piazza dei Quartieri, via della Favorita, largo Willy Brandt, via Mater Dolorosa, piazza Pallavicino.

La Polizia Municipale riaprirà il transito veicolare delle vie e delle piazze interessate alla manifestazione dopo il passaggio dell’ultimo concorrente e delle auto dell’organizzazione.

La viabilità alternativa verrà comunque garantita, rispetto alla chiusura delle aree sopra descritte, dalle vie e dalle piazze limitrofe, aperte al transito veicolare.