Un’autentica offensiva contro il degrado urbano, che unisce il rifacimento delle strade alla cura del verde pubblico. A Palermo non si aprono soltanto i cantieri stradali notturni legati all’ordinanza della Polizia Municipale (la n. 1526) per l’asse Resuttana-San Lorenzo-Stadio. Il Comune ha infatti dato il via a due massicce attività parallele affidate a una ditta esterna e alla Reset, interamente dedicate alla messa in sicurezza delle aiuole, allo sfalcio meccanico dei bordi stradali e a un piano straordinario di diserbo da ben 210 chilometri che coprirà i quartieri fino alla seconda metà di settembre.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: restituire decoro visivo alle grandi arterie di scorrimento e garantire la sicurezza della circolazione eliminando la vegetazione infestante che riduce la visibilità.

Lagalla e Alongi: “Intervento capillare per la sicurezza e il decoro”

“Con questi interventi proseguiamo nel lavoro di cura e manutenzione del verde cittadino, intervenendo sia sui bordi stradali e sulle aree di interfaccia con le carreggiate sia con un’azione capillare di diserbo – dichiarano in una nota congiunta il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Verde Piero Alongi –. L’estensione delle attività, che complessivamente interessa numerose zone della città e circa 210 chilometri per quanto riguarda il diserbo, testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso il decoro urbano e la sicurezza. L’obiettivo è garantire interventi programmati e diffusi così da rendere più ordinate, sicure e fruibili le aree verdi e gli spazi pubblici”.

Fronte Verde: sfalcio meccanico sulle grandi arterie

La prima delle due attività riguarda la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dei margini stradali e delle interfacce tra aiuole e carreggiate. In totale, si tratta di decine di migliaia di metri di strade passate al setaccio con mezzi meccanizzati:

Viale Regione Siciliana: interventi in entrambe le direzioni (Catania e Trapani), nello specifico nel tratto compreso tra via Trabucco e il sottopasso di Tommaso Natale, per complessivi 27.442 metri.

Via Sandro Pertini: messa in sicurezza dell’intero asse viario.

Via Gaetano Falzone: interventi su entrambi i lati della carreggiata per un totale di 2.800 metri.

Via Pietro Calandra: pulizia e potatura per 1.590 metri.

Via Fabio Besta: cura della sede stradale e riqualificazione dell’area verde circostante di circa 1.400 metri quadrati.

Largo Verdinois: bonifica totale di un’area verde di ben 6.740 metri quadrati.

Piano Diserbo da 210 km: la mappa dei quartieri

Il secondo fronte d’intervento riguarda il diserbo stradale da effettuare sui marciapiedi e sui cigli dei marciapiedi per liberarli dalle sterpaglie. Le lavorazioni toccheranno progressivamente le seguenti macro-aree urbane:

Villagrazia / Falsomiele e Oreto Stazione

Borgo Nuovo, Uditore / Passo di Rigano, Cruillas, Cep e San Giovanni Apostolo

Tommaso Natale / Sferracavallo

Settecannoli

Mezzomonreale / Villa Tasca

Le tempistiche: I cantieri del verde andranno avanti senza sosta per le prossime settimane. Entro il 10 settembre il Comune programmerà il successivo step di interventi, mentre a partire dalla prossima settimana gli operai della Reset scenderanno in campo per proseguire la cura ordinaria in Prima e Ottava circoscrizione e nella località balneare di Mondello.

Fronte Strade: il punto sui cantieri (dove sono finiti e dove avanzano)

Sul versante dell’asfalto e dei marciapiedi, l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando ha confermato il cronoprogramma delle attività: “Puntiamo a garantire interventi diffusi e continui sul territorio per dare risposte concrete”. In tutti i tratti stradali si sta procedendo anche all’abbattimento sistematico delle barriere architettoniche.

Lavori completati : operai già andati via da via Francia e via Resuttana; completata anche una prima parte di via San Lorenzo.

: operai già andati via da via Francia e via Resuttana; completata anche una prima parte di via San Lorenzo. Cantieri in corso (forte avanzamento): interventi attivi su via Ballo, via Leonardo da Vinci, piazza Ottavio Ziino, via Tasso, via Foscolo e nel tratto di via Rapisardi compreso tra piazza Boccaccio e via Libertà.

(forte avanzamento): interventi attivi su via Ballo, via Leonardo da Vinci, piazza Ottavio Ziino, via Tasso, via Foscolo e nel tratto di via Rapisardi compreso tra piazza Boccaccio e via Libertà. I prossimi step diurni: le macchine asfaltatrici si sposteranno a breve in via Nunzio Morello, via Cesareo, via Inzalaco e via Boris Giuliano (fino a viale Lazio). Un fronte autonomo si aprirà invece nella zona periferica di Galeano–Brancaccio–viale dei Picciotti.

L’ordinanza notturna nell’asse Resuttana-Stadio: orari e divieti

Per evitare il collasso del traffico diurno, la Polizia Municipale ha stabilito per un intero blocco di vie la linea dei cantieri notturni h 22:00 – 05:00. I lavori procederanno per stralci di 500 metri alla volta e dureranno 45 giorni consecutivi dall’avvio. Scatta il divieto di sosta con rimozione coatta h24 su entrambi i lati della carreggiata:

Via Briuccia, via Nuova e via Prezzolini: chiusura totale per l’intera estensione durante le ore di cantiere.

Via dei Quartieri: transito vietato ad eccezione del tratto di 210 metri (tra via Di Giovanni e via Mirabella) gestito da E-Distribuzione.

Viale del Fante: stop nel tratto tra via dei Quartieri e viale Rocca. I cantieri partiranno solo dopo la fine degli spettacoli pubblici già programmati nell’area.

Via Serretta: chiusura dall’intersezione con via San Lorenzo per 80 metri.

Via Aldisio e via Ingegneros: i lavori del Comune inizieranno solo dopo che E-Distribuzione avrà concluso i propri scavi sui sottoservizi.

I bus Amat e i mezzi di trasporto pubblico manterranno sempre il diritto di transito per garantire le corse notturne ed evitare l’isolamento delle tratte. Garantito l’accesso ai residenti per raggiungere le abitazioni e i passi carrabili.