Palermo e l'Italia pronte a ricordare e commemorare le vittime

Il 29° anniversario della strage di via D’Amelio è dietro l’angolo. Tanti gli eventi a Palermo e non solo per ricordare il giudice Paolo Borsellino ed i cinque agenti della sua scorta uccisi il 19 luglio del 1992.

Rimangono ancora tante le domande senza risposta per quella strage, per cui le sentenze hanno parlato di “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”.

Per il 18 e 19 luglio

18 luglio 2021 | Ore 18.00

Via D’Amelio, attorno l’albero della Pace

IL TEMPO CHE VERRÀ TRA MEMORIA E FUTURO

Libertà, Solidarietà, Responsabilità, Partecipazione, Uguaglianza, Memoria, Utopia

Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter

Interventi di:

David Sassoli (Da remoto), Presidente del Parlamento europeo

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

Liliana Segre (Lettera), Senatrice a vita

Rosy Bindi (Da remoto), Ex presidente della Commissione parlamentare antimafia

Gerardo Colombo (Da remoto), Ex magistrato

Vincenzo Zangara, Agesci

Giuseppe Lipari, Membro del Consiglio di Obessu

Laura Cannone, Agesci

Giovanni Cucinella, Agesci

Vittorio Teresi, Presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino

Coordina, Marco Pomar

Musiche, Alessandro Adamo e la Piccola Orchestra Malarazza

18 luglio 2021 | Ore 20.30

IL VALORE DI UNA CARTA

Veglia in stile rover a cura del gruppo Agesci Capaci 1

Ore 22.00 Celebrazione eucaristica

19 luglio 2021 | Ore 9.00

Via D’Amelio, attorno l’albero della Pace

COLORIAMO VIA D’AMELIO

Il 19 luglio per i cittadini di domani

Letture e animazione ludica per alunni e alunne

In collaborazione con Associazione Santa Chiara, Laboratorio Zen Insieme, Associazione San Giovanni Apostolo onlus, Associazione Il Quartiere di Monreale e con gli studenti e le studentesse del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Enna “Kore”

Ore 11.00 Merenda

Ore 11.15 Concorso nazionale Quel fresco profumo di libertà. Presentazione della sesta edizione

Interventi di:

Barbara Floridia, Sottosegretaria di Stato per l’istruzione

Stefano Suraniti, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Massimiliano Fiorucci (Da remoto), Presidente Siped – Società italiana di Pedagogia

Vittorio Teresi, Maria Tomarchio e Viviana La Rosa, Componenti comitato attuativo protocollo d’intesa Ministero dell’istruzione-Centro studi Borsellino

| Ore 12.15

Salvo Piparo, legge Palermo 64 righe di Antonella Di Vita

| Ore 12.30

La scuola, il territorio, l’educazione alla legalità democratica. La voce della scuola

Interventi di:

Lucia Sorce, Dirigente Istituto Comprensivo “Rita Borsellino” di Palermo

Maurizio Carandini (Da remoto), Dirigente Istituto Comprensivo Valenza “A” (AL)

Giusi Aprile, Dirigente Istituto Comprensivo Archimede di Siracusa.

Tre giorni di appuntamenti

Domenica 18 luglio

Castello Utveggio (Monte Pellegrino)

Alle 19.30 – Presidio nello spazio antistante al castello Utveggio (Monte Pellegrino)

Albero della Pace di Via D’Amelio

Alle 10.30 alle 18.00 – presidio Scorta per la Memoria

Alle 18.00 “Testimonianze, parole e musica” dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter a cura del “Centro studi Paolo e Rita Borsellino”

Alle 20.30 – 23.59 – Veglia in stile rover con Agesci a seguire Santa Messa

Lunedì 19 luglio

Albero della Pace di Via D’Amelio

Dalle 9.00 – 13.00 – “Mattinata dedicata al mondo della scuola” – a cura del “Centro studi Paolo e Rita Borsellino”

“Scorta per la memoria”

(Evento trasmesso anche in diretta streaming su www.19luglio1992.com e www.AntimafiaDuemila.com)

dalle 10.30 – presidio Scorta per la Memoria

alle 14.45 – “I Sopravvissuti: scorta è memoria” – Interventi dal palco di membri delle scorte sopravvissuti alle stragi degli anni ’90 e non solo

alle 16 – interventi dei familiari delle vittime della strage di Via D’Amelio e dei familiari di vittime di mafia

alle 16.58 – Minuto di silenzio

altri interventi dei familiari delle vittime della strage di Via D’Amelio e dei familiari di vittime di mafia + interventi vari

alle 17.45 – “Sistemi criminali e depistaggi“. Incontro con i magistrati Sebastiano Ardita, Roberto Scarpinato, Giovanni Spinosa e l’avvocato Fabio Repici. Modera il giornalista Paolo Borrometi

alle 21 – inaugurazione luci tricolore sull’albero della Pace alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando

alle 21.20 – Our Voice: rappresentazione artistica di con due monologhi coreografati

alle 21.40 – Aut Aut in “Brucia la terra” racconti di mafia: dal golpe di Corleone ai giorni nostri. Un’utopia di verità

alle 22.45 – proiezione del documentario d’inchiesta “UNO BIANCA – Mirare allo Stato” a cura di Roberto Guglielmi ed Enza Negroni con gli studenti del CORSO DOC del Liceo Laura Bassi di Bologna. Al documentario sarà dedicato un approfondimento sabato 24 luglio in diretta streaming. Programma completo, orario e link saranno pubblicati nei prossimi giorni.

L’iniziativa, nel rispetto delle norme anticovid, prevede la delimitazione dell’area riservata al pubblico con ingresso consentito (max 200 persone) con mascherina e misurazione della temperatura. All’interno dell’area dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. Metteremo a disposizione 150 sedie. Ci sarà uno spazio dedicato a giornalisti e fotografi che possono accreditarsi qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG1f9d-Y_v4kGosMScqRwjcxT44mbqt2r6P4VGdO1y3AnOjQ/viewform?fbzx=6398244180573130808

Martedì 20 luglio

Albero della Pace di Via D’Amelio

dalle 10.30 – presidio Scorta per la Memoria

alle 20.30 – Saras band e altri giovani artisti

alle 21.45 – “Il peso del sangue”, spettacolo teatrale di Our Voice

gli eventi serali saranno trasmessi anche in diretta streaming su www.19luglio1992.com e www.AntimafiaDuemila.com

Eventi in altre città

19 luglio su bene confiscato “Paolo Borsellino”

Organizzato da ARCa Agende Rosse Campania Potrebbe essere un’immagine raffigurante 1 persona, cane e il seguente testo “19 LUGLIO SUL BENE CONFISCATO PAOLO BORSELLINO Agende Rosse peinA.RCS ARCa

10:00 19 Luglio 2021 Via Petrarca 50 Napoli (www.arcanapoli.org) Non è una commemorazione, ma una giornata di incontro, di lotta, di servizio e di gioia, perché Paolo Borsellino vive nel sogno e nell’impegno nostro e di tanti. Chiunque può partecipare, stare con noi, portare la sua esperienza, conoscere i nostri sogni.

Programma

10: inizio accoglienza, visita del bene confiscato, convivialità;

10.30: Inaugurazione dl nostro Centro Cinofilo “Zampe in ARCa”

13.30: pranzo offerto e preparato da noi con piatti freddi, chi vuole può fermarsi con noi e sarà il benvenuto.

15: Interventi e testimonianze.

16: Inaugurazione del Cancello e dell’impianto di videosorveglianza.

16.58: minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage.

Si proseguirà poi fino a sera con musica popolare, canti e danze. Perché la lotta è anche gioia. L’animazione musicale sarà condotta da Vincenzo Viglione con la sua tammorra.

Previsto collegamento in diretta con Via D’Amelio a Palermo. https://www.facebook.com/events/788908278449687

Le commemorazioni in città della polizia di stato per il 19 luglio

Cimiteri di Santa Maria di Gesù e Santa Maria dei Rotoli – Omaggio cuscini di fiori

Alle 9: Deposizione da parte del questore di cuscini di fiori sulle tombe del Giudice Paolo Borsellino e del personale di scorta agente Claudio Traina, agente Vincenzo Li Muli e assistente capo Agostino Catalano presso i cimiteri di Santa Maria di Gesù e Santa Maria dei Rotoli di Palermo

Cattedrale – Santa messa in ricordo dei caduti

Alle 11: Cerimonia liturgica presso la Cattedrale di Palermo, officiata dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, e dal cappellano provinciale della polizia di Stato, don Massimiliano Purpura, alla presenza delle autorità locali, civili e militari e dei familiari dei caduti;

Caserma P. Lungaro – Deposizione corona di alloro ufficio scorte

Alle 17: Cerimonia commemorativa con deposizione di corone di alloro alla lapide posta in ricordo dei caduti all’interno dell’ufficio Scorte della caserma “P. Lungaro”, alla presenza del capo della polizia – direttore generale della P.S., delle autorità locali e dei familiari delle vittime;

A seguire, incontro con i familiari dei Caduti della strage di via D’Amelio e con i colleghi superstiti dell’Ufficio Scorte;

Aula “Corona” Caserma P. Lungaro – Conferimento cittadinanza onoraria alla polizia di Stato

Alle 18: Conferimento della cittadinanza onoraria alla polizia di Stato da parte del sindaco, Leoluca Orlando, nell’aula dedicata a Domenico Corona all’interno della caserma “P. Lungaro”, nelle mani del Capo della Polizia – direttore generale della P.S.

Fine della cerimonia alle ore 18.45 circa.

Villa Niscemi – Cocktail

Alle 20: cocktail riservato a Villa Niscemi;

Teatro di Verdura – Concerto banda della polizia dello Stato

Alle 21: Concerto della banda musicale della Polizia di Stato al Teatro di Verdura in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria della città di Palermo nel 29° anniversario della Strage di via D’Amelio.