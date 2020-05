per ripensare al ruolo delle professioni

In occasione dell’anniversario della strage di Capaci si mobilita anche l’ordine degli Architetti e coglie l’occasione per ripensare al ruolo delle professioni e alla funzione di garanzia sociale che esse ricoprono. Su questi temi gli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l’Ordine degli Architetti di Palermo hanno messo a segno un webinar gratuito con il coordinamento scientifico di Christian Rocchi, che vedrà coinvolti i rappresentanti dell’Ordine e alcune importanti figure di riferimento esterne.

Il 23 maggio nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci, a partire dalle ore 15:30, si terrà la “Giornata della Legalità. Economia, Professione, Sussidiarietà e Costituzione” per riflettere e ragionare sulle basi dello sviluppo del Paese: il webinar, in particolare, intende rappresentare un momento di approfondimento sul sistema economico e sul lavoro, finalizzato al miglioramento delle condizioni sociali come contrasto ad azioni che alimentano l’illegalità e la sofferenza sociale, soprattutto in questo particolare momento storico.

“Per il quarto anno consecutivo – dice il presidente dell’Ordine di Palermo, Franco Miceli – abbiamo voluto riflettere insieme ad altri ordini provinciali su etica e legalità nell’esercizio della professione. Un appuntamento diventato nazionale e che ogni anno sarà curato da un diverso Ordine provinciale. Per il 2020 l’organizzazione è dell’Ordine di Roma e coinvolge numerosi Ordini provinciali”.

In apertura, conversazione con Franco Gallo, Presidente emerito della Corte Costituzionale a cura di Dino Pesole, Editorialista del Sole 24 Ore. Seguiranno le tavole rotonde “Il sistema economico strumento di progresso sociale e civile” e “Le professioni di interesse generale: nuovi strumenti per la tutela sociale”, con la partecipazione, tra gli altri, dell’avvocato Umberto Ambrosoli, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del Presidente della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Filippo Anelli, del costituzionalista Francesco Clementi, del Presidente Comitato Permanente degli Ordini e Collegi Professionali Marina Calderone, di Maurizio Artale del Centro Padre Nostro Padre Pino Puglisi.