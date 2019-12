un pubblico numeroso ha assistito allo spettacolo

Oltre tre ore di spettacolo ricco di ottime canzoni, belle musiche, balletti coreografici, effetti luce ed interviste, condotto con maestria dalla bionda, brava ed elegante Noemi Fiotti, Direttore Artistico di “Con Noi è Tutta Un’Altra Musica”, nato dall’idea di mettere in risalto giovani artisti che si soffermano a raccontarsi, tramite la musica, veicolo di comunicazione che permette loro di tirar fuori il proprio io, delineando un profilo psicologico in grado di esprimere le emozioni più insite.

Nel corso della serata di sono esibite le giovani cantanti Elena Lena e Catia Sala che durante la manifestazione del “41° Cantamare” si sono classificate, rispettivamente, al secondo posto, categoria “cover” col brano “Musica che resta” de Il Volo e vincitrice del premio “Migliore interpretazione” col brano “La Cura” di Franco Battiato.

Entrambe, quindi, hanno presentato per la prima volta i loro inediti ”Stare ferma” e “Mi fido sai di te”, due degli undici brani contenuti nel CD dal titolo “Diavoli a metà”, composti dal giovane cantautore Salvatore Maltese, aggiudicandosi, così, la partecipazione, il prossimo 26 gennaio 2020, al “Festival of Song of New York”, diretto da Maria Romania, concorso gemellato col “Cantamare” di Gianni Contino.

La serata al Jolly è proseguita con l’esibizione di Noemi Di Stefano vincitrice delle due ultime edizioni del Cantamare, del pianista Benny Giaconia, di Lino Zinna, cantante e sosia ufficiale di Domenico Modugno, ed ancora, con diversi originali balletti eseguiti dalle giovani tersicoree della Scuola di Ballo “Les Danseurs” (tra le quali la piccolissima Giulia Corso, ndr), diretta dalla coreografa palermitana Federica Riccobono a livello nazionale.

Tra le interviste condotte dall’instancabile Noemi Fiotti, da segnalare quella fatta al patron Gianni Contino che, felice di aver raggiunto la 41ª Edizione del Cantamare e la voglia di continuare ancora per tante altre edizioni, ha manifestato di voler realizzare un Trio, tipo Il Volo, ma al femminile formato da Noemi-Lena-Sala.

Tra il numeroso pubblico, notati il sindaco di Altofonte Angelina De Luca, il Presidente dell’ANFI Sezione di Palermo, Gen. B. Umberto Rocco, Enzo Carnese, Direttore artistico dello Show-Lab, con le attrici Giovanna Macaluso, Antonella Giotti e Marika Giallanza.