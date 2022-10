La nota del sindacato

Arriva la preoccupazione dei sindacati per l’annunciata sospensione dell’acqua alle famiglie in difficoltà dal parte dell’Amap. Ora il Sunia invia una lettera ad Amap e al sindaco di Palermo.

La nota del Sunia

L’Amap ha fatto sapere che inizierà a togliere l’acqua ai morosi a Palermo e nei comuni serviti dal servizio della municipalizzata. Si comincerà con un palazzone di 60 utenze che non pagano nella zona periferica della città dove i tecnici andranno per chiudere la fornitura idrica. Il sindacato degli inquilini ha inviato una nota all’amministratore unico di Amap Alessandro Di Martino, e al sindaco Roberto Lagalla, esprimendo preoccupazione dopo l’annuncio.

“Scelta dei tempi inopportuna”

“Pur nella condivisione dell’esigenza di risanamento dei bilanci dell’azienda – scrive il segretario Sunia Palermo Zaher Darwish – riteniamo che la scelte dei tempi sia a dir poco inopportuna. In questo momento, è notorio che le ripercussioni della guerra in Ucraina sull’aumento esponenziale dei costi dell’energia e dei prodotti petroliferi stanno provocando effetti devastanti e per le aziende e per tantissime famiglie”.

“Salvaguardare le famiglie in difficoltà”

Il Sunia di Palermo pertanto si appella alla direzione aziendale Amap e al sindaco affinché siano adottate “tutte le misure utili a salvaguardare un bisogno vitale e un diritto come l’acqua potabile per tutte le famiglie, in particolare modo quelle con disagio socio economico ma anche per le tante aziende in difficoltà, molte delle quali hanno già dichiarato di essere pronte a chiudere”.