Mentre il Governo Meloni sembra intenzionato a tagliare col Superbonus 110% non dando una ulteriore proroga alla realizzazione dei lavori per quanto riguarda le villette, il suo partito in Sicilia spinge per l’acquisizione dei crediti derivanti dai bonus edilizi da parte della regione. Intanto numerose sono le imprese siciliane che rischiano il fallimento proprio a causa del taglio imposto dal Governo nazionale.

Il disegno di legge all’Ars

In Sicilia un disegno di legge presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars prevde l’acquisizione da parte della Regione Siciliana di crediti fiscali relativi a bonus edilizi, tra cui superbonus 110% e 90%, sismabonus. “Uno degli obiettivi è consentire alle imprese siciliane che versano in una grave crisi di liquidità di poter continuare ad operare salvaguardando i livelli occupazionali”, dice il capogruppo Giorgio Assenza illustrando l’iniziativa legislativa dei deputati regionali di Fratelli d’Italia.

La compensazione fiscale

“Inoltre, grazie alla compensazione fiscale effettuata dalla Regione si potrà consentire a migliaia di siciliani di effettuare la riqualificazione energetica delle proprie abitazioni”, aggiunge Assenza. Secondo il disegno di legge, il credito fiscale acquisito dalla Regione dovrà provenire da interventi di riqualificazione effettuati nel territorio regionale e da imprese con sede operativa in Sicilia, assicurando una distribuzione uniforme per provincia rapportata alla rispettiva popolazione residente.

“Regione istituisca un fondo”

Una proposta che era pervenuta nei giorni scorsi. “Occorre che la Regione – afferma il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo – intervenga istituendo un fondo, anche attraverso l’Irfis, che acquisisca i crediti vantati dalle imprese, agevolando così il sistema produttivo e andando incontro all’intero settore che da tempo denuncia evidenti problemi per la farraginosità delle procedure esistenti per conseguire la cessione del credito”.

Il Pd promotore di un disegno di legge all’Ars

Per questo il Partito Democratico si fa promotore di un disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana: “abbiamo predisposto – afferma il capogruppo del PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Michele Catanzaro – un disegno di legge che, sulla falsariga di quanto già avvenuto in Abruzzo e in Sardegna, preveda l’intervento diretto della Regione Siciliana in questo preciso ambito, anche attraverso il suo braccio operativo, l’Irfis. Nella prossima conferenza dei capigruppo chiederemo la calendarizzazione e la trattazione con urgenza”.