A cura dell'Asp di Palermo

Da domani, venerdì 31 dicembre, l’Asp di Palermo attiverà lo screening di massa per il Covid19 in modalità Drive In alla Casa del Sole di via Roccazzo a Palermo ed in via Monsignor Domenico Mercurio (ex Pretura) a Partinico.

Esame gratuito per chi ha il Green Pass post vaccinazione

L’esame, eseguito con tampone rapido, sarà gratuito solo per i soggetti già muniti di Green Pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.

Tale pagamento potrà essere effettuato nelle casse Ticket dell’Asp a questo link l’elenco completo.

Dopo l’1 gennaio i drive in saranno funzionanti sette giorni su sette

I due Drive In saranno in funzione sette giorni su sette (ad eccezione di sabato 1 gennaio) dalle 9 alle 16.

Per motivi organizzativi, l’accesso sarà consentito fino alle 15.30: la prestazione verrà garantita alle vetture in fila all’interno della struttura fino ad esaurimento.

Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi muniti del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato e del questionario. I moduli si possono scaricare al seguente link.

Gli eventuali soggetti risultati positivi, verranno dirottati in un percorso separato per sottoporsi al tampone molecolare.

I minorenni potranno accedere al Drive In, solo se accompagnati dai genitori che dovranno fornire il consenso al test per i figli.

Dal 3 gennaio tamponi rapidi all’Istituto Zooprofilattico

Intanto, proseguono a ritmo serrato i lavori per allestire un nuovo centro per i tamponi rapidi gratuiti ai cittadini, presso l’Istituto Zooprofilattico di via Marinuzzi vicino Piazza Turba, che sarà operativo da lunedì prossimo, 3 gennaio 2022.

Dopo la proposta avanzata da Marianna Caronia all’Assessorato Regionale per la Salute, che l’ha immediatamente accettata, dirigenti, funzionari, tecnici e maestranze dell’Istituto stanno lavorando incessantemente da quattro giorni per rendere operativo il nuovo centro in tempi rapidissimi, risolvendo problemi di carattere logistico, organizzativo e burocratico.