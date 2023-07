Forse l’alta velocità o un colpo di sonno

Auto si ribalta nel cuore della notte a Termini Imerese, nel Palermitano, e per il conducente si era pensato il peggio. Chiuso in quell’abitacolo così angusto di una Smart è riuscito a venirne fuori con le proprie gambe. Ma ancora una volta si è rischiato grosso per un sinistro che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Cosa è accaduto

L’incidente si è verificato intorno alle 2 della notte scorsa sulla statale 113 nel territorio Termitano. L’uomo alla guida della Smart, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto si ribalta e si trascina per qualche decina di metri sull’asfalto. Immediato l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco. Fortunatamente l’uomo alla guida è stato in grado di uscire fuori dall’abitacolo da solo. Considerando la dinamica è stato miracolato. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo.

L’incidente a Palermo

Due notti fa altro incidente ad alta velocità, questa volta a Palermo, con due feriti rimasti incastrati all’interno delle due auto rimaste coinvolte. Uno dei mezzi si è addirittura cappottato, sono stati momenti di grande apprensione e paura per gli occupanti. E’ accaduto all’incrocio tra via De Gasperi e viale Strasburgo. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita ma si è rischiata la tragedia per la dinamica. Appare comunque chiaro che uno dei due conducenti abbia fatto una manovra azzardata, non dando la precedenza. I semafori a quell’ora sono spenti. Sta di fatto che le due auto sono andate ad impattare ed una di loro si è ribaltata. Immediati i soccorsi.

Altri feriti incastrati in provincia

Un altro violento incidente sulla statale 113 tra due auto si è verificato due notti fa a Cinisi, nel Palermitano, in due sono rimasti feriti. Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra due auto, per cause che ancora sono al vaglio della polizia stradale. L’impatto è avvenuto per l’esattezza nei pressi del tratto sotto il ponte all’uscita autostradale della A29. Immediati i soccorsi, pare comunque che nessuno dei feriti versi in gravi condizioni. Il sinistro è stato sicuramente di una certa intensità, tanto che è stato necessario chiudere la strada per ben due ore per permettere i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a far uscire gli automobilisti dagli abitacoli rimasti letteralmente accartocciati su sé stessi.

Like this: Like Loading...