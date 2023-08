Uomo di 40 anni muore in mare a Termini Imerese, inutili i soccorsi

Ignazio Marchese di

25/08/2023

Un uomo di 40 anni è morto in mare ieri in contrada Ginestra a Termini Imerese. La vittima mentre era in acqua ha accusato un malore. E’ stato soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 sono intervenuti hanno cercato di rianimarlo ma senza successo.

Niente autopsia

Sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della capitaneria di porto. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali, quindi non è stata disposta alcuna autopsia. Nessun dubbio sulle cause della morte mentre era in mare.

Donna di 46 anni trovata morta in casa dal fratello

Nelle ultima 24 ore altra tragedia sempre a Termini Imerese. Una donna di 46 anni è stata trovata morta in casa dal fratello in via Assunta. L’uomo si era recato nell’abitazione della sorella. La donna non rispondeva. Ha aperto la porta di casa e ha trovato la donna deceduta. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. La donna è stata colta da malore e non è riuscita a chiedere aiuto e soccorso. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

L’uomo morto nel seminterrato

Sono giorni terribili per la cittadina Termitana, colpita da un lutto dietro l’altro. Lo scorso 21 agosto un uomo obeso di oltre 200 chili è morto nel seminterrato della sua abitazione sempre a Termini Imerese. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118 e dei vigili del fuoco. Questi ultimi materialmente non hanno neanche fatto in tempo ad avviare le operazioni di supporto perché l’uomo era già deceduto. Da una parte sono risultate particolarmente complesse le operazioni per poterlo far uscire dall’unica angusta porta d’ingresso. Dall’altra la crisi respiratoria particolarmente acuta non gli ha dato scampo. La vittima è un Termitano di 61 anni, da tempo affetto da pesanti patologie di varia natura. Problematiche soprattutto di tipo cardiocircolatorio. E sono state queste complicazioni, associate all’eccessivo peso, che non gli hanno dato scampo.