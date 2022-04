Jennifer Chipponeri ha avuto un riconoscimento al municipio di Terrasini

Grande festa al Comune di Terrasini dove una donna di origini terrasinesi ha ottenuto la cittadinanza italiana. Questo per effetto delle origini dei suoi avi che hanno vissuto proprio a Terrasini a conclusione di una permanenza sul territorio siciliano per 8 mesi. Ora fa ritorno in America ma ha deciso di ritornare a vivere definitivamente a Terrasini, paese del quale dice di essersi innamorata.

La cerimonia in aula consiliare

Nell’aula consiliare di Terrasini si è tenuta una cerimonia che lo stesso sindaco Giosuè Maniaci definisce “importante per la nostra comunità”. “Abbiamo festeggiato Jennifer Chipponeri – spiega il primo cittadino -, una cittadina americana che ha scelto Terrasini per vivere, la città che ha dato i natali a sua nonna Mattea Vitale, e proprio per queste sue origini, per il principio dello ius sanguinis, ha ottenuto la cittadinanza italiana”. In questi otto mesi Jennifer ha vissuto a Terrasini. Chi l’ha conosciuta la definisce “una persona amorevole e solare” e nel frattempo si è totalmente integrata nella comunità che l’ha accolta con grande generosità.

Presto una nuova residente

“Questa nostra concittadina italo-americana ha così tanto apprezzato e imparato a conoscere il nostro paese e la nostra sicilianità – precisa Maniaci – che ha deciso, una volta terminate alcune faccende personali, di ritornare il prossimo anno per trasferirsi definitivamente a Terrasini. L’amore e l’attaccamento di questa nostra cittadina e di tutti i cittadini italo-americani verso il nostro paese ci emoziona e ci fa capire quanto sia grande per gli emigrati il legame verso la propria terra, così grande da rimanere anche nei cuori delle generazioni di chi non è neanche nato in Sicilia ma in cui scorre il sangue siciliano”.

La consegna di un ricordo

Il sindaco e il presidente del consiglio Marcello Maniaci hanno consegnato nel corso della cerimonia un piccolo presente alla Chipponeri. Una targa trasparenza con il nome della neocittadina e la scritta a caratteri cubitali “Terrasini Love”, slogan che da qualche anno è stato adottato dal governo cittadino per sottolineare il clima di accoglienza ed integrazione che si respira nella cittadina terrasinese.