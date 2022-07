E’ accaduto due notti fa al porto di Terrasini

Due notti fa si è verificata una furibonda rissa a Terrasini, nel Palermitano, ma la notizia è trapelata soltanto oggi. E’ successo nella notte tra il 28 e il 29 luglio scorsi nella zona del porto. In totale sarebbero sei le persone che avrebbero preso parte a questo parapiglia che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, soltanto due lievi feriti. Indagano i carabinieri.

Un vigilantes coinvolto

Quattro sino a questo momento le persone identificate che avrebbero preso parte alla rissa. Si tratta di un addetto alla vigilanza di una società di noleggio barche e di altre 5 persone. Ancora poco chiaro il motivo per cui sarebbero venuti a contatto tra loro. E’ proprio quello che stanno cercando di capire i carabinieri della stazione cittadina coordinati dalla compagnia di Carini.

I feriti

Stando ai primi accertamenti non sembra siano state utilizzate armi o altro oggetti contundenti. Ma neanche su questo c’è ancora una piena certezza da parte degli inquirenti che stanno provando a sentire quanti più testimoni possibili per poter in qualche modo ricostruire quanto accaduto. In due sono rimasti feriti e con le proprie gambe si sono recati all’ospedale Civico di Palermo per farsi medicare. Alla fine per loro solo qualche giorno di prognosi per effetto delle lievi escoriazioni riportate.

La videosorveglianza

Si sta ancora cercando di capire se è possibile poter visionare qualche impianto di videosorveglianza della zona che possa aver ripreso quegli attimi concitati che hanno scatenato la rissa. A conferma che ancora non è stato ricostruito l’intero quadro dell’episodio il fatto che due dei sei partecipanti alla rissa al momento risultano ancora non identificati.

La rissa nel Siracusano

Ben altro risvolto ha avuto invece un’altra rissa che si è verificata nel Siracusano nei giorni scorsi. Un uomo è in stato di fermo in quanto ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto ad Agnone Bagni. La vittima è un 45enne lentinese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, ci sarebbe stata una rissa tra alcune persone in prossimità di un ristorante ma non si conoscono bene le cause che hanno scatenato lo scontro. Il 45enne è stato centrato con una coltellata ad un fianco e dopo essersi accasciato sono stati chiamati i soccorritori che hanno provveduto a trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove è stato ricoverato.