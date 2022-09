Saranno 65.378 i candidati che domani sosterranno il test d’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Test Medicina 2022, i posti disponibili

I dati sono stati diffusi dal ministero dell’Istruzione, specificando che per medicina e chirurgia i posti a disposizione saranno in totale 15.876, di cui 14.740 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 1.136 quelli per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero.

Per il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria i posti complessivi sono 1.449, di cui 1.330 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, ai quali si aggiungono i 119 per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Per la prova di ammissione a medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana i candidati dovranno rispondere a 60 quesiti a risposta multipla (5 le opzioni di risposta previste). Il tempo a disposizione è di 100 minuti.

Test Medicina 2022, i punteggi

Il punteggio massimo previsto per la valutazione delle prove è di 90 punti. Quest’anno il numero di quesiti per ciascuna materia è stato rimodulato e sarà data più attenzione alle materie disciplinari e meno a logica e cultura generale.

Giovedì 8 settembre è in calendario il test per medicina veterinaria (9.524 gli iscritti), martedì 13 la selezione per i candidati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua inglese.

Per il corso triennale per le professioni sanitarie la prova si terrà giovedì 15 settembre, mentre il 20 settembre è previsto il test per l’accesso alla laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria. Gli ultimi a sostenere la selezione, mercoledì 28 settembre, saranno i candidati ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Test Medicina 2022, le date

Per la formazione di architetto le date dei test saranno definite da ciascun ateneo nel proprio bando e dovranno essere conclusi entro venerdì 23 settembre. Per medicina veterinaria i posti in tutto sono 1.139: 1.080 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 59 per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero.

Per scienze della formazione primaria i posti in tutto sono 8.689. Di questi, 8.525 sono previsti per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 164 per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.

Infine, per professioni sanitarie, per i corsi di laurea magistrale i posti sono 3.280: 3.194 per i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia e 86 per quelli dei Paesi non Ue residenti all’estero. Per i corsi triennali, invece, i posti definitivi saranno indicati a breve.