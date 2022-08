oltre 20 seminari formativi organizzati

Oltre venti seminari formativi dedicati ai temi della salute, della medicina, del benessere, della comunicazione e dell’ambiente sono stati organizzati dal CEFPAS presente anche quest’anno al Meeting di Rimini con uno spazio all’interno dell’area espositiva della Regione Siciliana.

Al centro dell’attenzione la qualità della salute e la prevenzione

“Ci riteniamo particolarmente soddisfatti della partecipazione del Centro a questa edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini che ha consentito non solo di approfondire la conoscenza delle numerose e qualificate attività del CEFPAS, ma anche di divulgare e sottolineare l’importanza fondamentale di sviluppare la propria consapevolezza sui diversi temi che mettono al centro la qualità della salute e l’attenzione alla prevenzione e alla promozione dei sani stili di vita, sia sotto l’aspetto fisico sia sotto quello psicologico” dichiara Pier Sergio Caltabiano, Direttore della Formazione del Centro.

Il Cefpas ha presentato diversi workshop, tante le tematiche affrontate

In occasione della 43esima edizione, che si è aperta sabato 20 agosto e che termina oggi, il Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario ha presentato vari workshop che hanno trattato varie tematiche tra cui il bullismo e il cyberbullismo, l’intelligenza emotiva, l’utilizzo degli strumenti di comunicazione per prevenire le dipendenze, la comunicazione della salute, la relazione medico-paziente, la medicina di genere, la comunicazione scientifica e le fake news, le arti terapie e il valore delle discipline artistiche nei processi di cura, la sostenibilità energetica ed architettonica.

L’importanza dell’accesso alle cure

Si è parlato dell’importanza dell’equità di accesso alle cure per evitare le disuguaglianze nel servizio sanitario nazionale e di medicina generale che rappresenta la prima occasione di contatto degli individui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario nazionale.

Il Cefpas

Il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario meglio conosciuto come CeFPAS è un centro di formazione professionale, sito a Caltanissetta. Ha iniziato la sua attività nel 1996 grazie ad una precedente legge della Regione siciliana del 1993 recante Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali. All’Art. 20 con questa legge si conferisce personalità giuridica di diritto pubblico al Centro, le cui attività di formazione sanitaria sono rivolte non solo al territorio siciliano e nazionale ma anche ai paesi in via di sviluppo.