L’incidente sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo

Attimi di paura sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo alle porte di Palermo dove un’auto è andata in testacoda ed è finita fuori strada, prima di schiantarsi contro il guardrail. Ferito il conducente del mezzo, un trentenne che era alla guida di una Opel Corsa. Si sono formate lunghe code e si procede a passo lento per l’utilizzo di una sola corsia.

Perso il controllo del mezzo

Sul posto la polizia stradale che ha effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica. L’incidente avrebbe coinvolto un solo veicolo, al momento non pare che ce ne fossero altri. Il conducente dell’Opel, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. prima ha fatto diversi testacoda e poi ha sbattuto contro i guardrail. Subito soccorso non sembra essere in pericolo di vita.

Altro incidente autonomo il mese scorso

Spesso la A29 è stata protagonista di svariati incidenti proprio nel tratto Palermo-Mazara del Vallo. Il mese scorso ci fu un altro ferito, trasportato dal 118 all’ospedale Cervello. Fu coinvolto in uno schianto nella galleria nei pressi di Isola delle Femmine. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale del capoluogo, che è intervenuta sul posto, chi era alla guida dell’auto aveva perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare. Intervennero anche i vigili del fuoco del comando provinciale per liberare l’autista, che era rimasto incastrato tra le lamiere.

L’incidente a Marsala

Nel Trapanese si verificò in quei giorni un incidente mortale. Un uomo di 49 anni, Gaspare Arini, morì a Marsala dopo un incidente in via Trapani. A.G., queste le iniziali della vittima, è deceduto all’ospedale Paolo Borsellino, dove era stato trasportato dopo l’impatto dal personale del 118. Non è rimasta coinvolta nessun’altra vettura nel sinistro. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia municipale il 49enne avrebbe perso il controllo della vettura, per poi schiantarsi contro il muro. Non è escluso un malore. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.

