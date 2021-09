Start il 28 settembre

Torna il Giro di Sicilia con quattro tappe per un totale di 712 chilometri

La kermesse dal 28 settembre al 1 ottobre per le strade dell’isola

Annunciati alla partenza anche Vincenzo Nibali, Christopher Froome e Alejandro Valverde

Il Giro di Sicilia Eolo riparte ancora una volta grazie all’intesa tra la Regione Siciliana e RCS Sport con una edizione che si preannuncia spettacolare, sia per i percorsi scelti sia per il periodo dell’anno in cui si svolge, l’apertura della stagione autunnale.

Il via il 28 settembre da Avola

Tornato a casa nel 2019, dopo 42 anni di assenza, prima che la pandemia lo fermasse di nuovo nel 2020.

La manifestazione sportiva, riportata sotto i riflettori del ciclismo che conta e nel calendario internazionale, è tra le più antiche e gloriose corse a tappe italiane. Prima edizione nel 1907, prima anche della nascita del Giro d’Italia. Il Giro di Sicilia ha animato a più riprese il panorama ciclistico italiano con picchi di celebrità quali il 1974 (successo di Roger De Vlaeminck) e il 1977 (Giuseppe Saronni), prima della vittoria a stelle e strisce dell’americano Brandon McNulty nel 2019.



In Sicilia turismo sportivo

“Con il Giro di Sicilia – dice Musumeci – affidiamo al ciclismo di qualità un efficace messaggio di promozione della nostra di Isola. Puntiamo, oltre che al turismo “tradizionale”, ad attrarre turismo di settore e i flussi legati al segmento sportivo d’eccellenza. Per questo – lo annunciamo oggi – siamo pronti ad accogliere, l’anno prossimo, il ritorno del Giro d’Italia. La volontà del governo regionale è quella di lanciare, anche attraverso eventi così rilevanti, un forte segnale di rivincita e di speranza alle migliaia di persone appassionate di questo antico e popolare sport”.

Le Tappe

1A Tappa: AVOLA – LICATA 179 KM

2A Tappa: SELINUNTE (CASTELVETRANO) – MONDELLO (PALERMO) 173 KM

3A Tappa: TERMINI IMERESE – CARONIA 180 KM

4A Tappa: SANT’AGATA DI MILITELLO – MASCALI 180 KM

“La pandemia ci ha imposto un anno di sosta, nel 2020, ma il Giro di Sicilia torna più ricco che mai, con grandi campioni e atleti pronti a dare vita a una corsa entusiasmante. Il governo Musumeci – aggiunge l’assessore allo Sport e al Turismo, Manlio Messina – crede con convinzione negli eventi di livello internazionale come questo, realizzato assieme a un partner prestigioso come Rcs Sport. È il modo migliore per incentivare la pratica dello sport, per promuovere l’immagine migliore della Sicilia in Italia e nel mondo e scommettere sul turismo sportivo, segmento di mercato su cui intendiamo puntare con decisione”.

I team al via

Il Giro di Sicilia Eolo, 28 settembre – 1 ottobre (20 formazioni di 7 corridori ciascuna: 5 UCI WorldTeams, 8 UCI ProTeams e 7 UCI Continental Teams )

ISRAEL START – UP NATION

MOVISTAR TEAM

TEAM DSM

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC

BARDIANI CSF FAIZANE’

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

EUSKALTEL – EUSKADI

GAZPROM-RUSVELO

RALLY CYCLING

VINI ZABU’

AMORE E VITA

D’AMICO UM TOOLS

GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE

MG.K VIS VPM

TEAM COLPACK BALLAN

WORK SERVICE – MARCHIOL – DYNATEK

ZALF EUROMOBIL FIOR