E’ ancora un week end di rientro per i siciliani che fino a ieri erano rimasti al nord durante tutto il corso dell’emergenza. Nel video che vi proponiamo ritrovate alcune testimonianze raccolte all’arrivo del treno alla stazione di Palermo. C’è il ragazzo che ha scelto di tornare a Palermo dalla Liguria perchè qui vive da solo e non rischia di contagiare nessuno e c’è l’uomo maturo in età avanzata che ritorna da Palermo e non sembra avere intenzione di mettersi in quarantena. “Se mi obbligano però lo faccio”.

Non siamo messi tanto bene. Ci sembra. Buona Visione!