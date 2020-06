Un incendio è scoppiato intorno alle 6.20 in via Monte Frasca, nella zona nord di Siracusa. Le fiamme hanno danneggiato una macchina parcheggiata sul bordo della strada e sono stati i residenti della zona a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Siracusa che sono arrivati in una

Questa mattina, intorno alle 6:20 i vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti in via monte frasca per incendio autovettura. La stessa era parcheggiata sul bordo strada. Non sono stati trovati elementi utili per individuare le cause dell’incendio. Nessun ferito.